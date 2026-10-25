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दशहरा बाद रामलीला महोत्सव की शुरुआत, यूपी के मिर्जापुर से आई कलाकारों की टीम, रामानुजगंज में सजा राम जी का मंच

दशहरा बाद रामलीला महोत्सव की शुरुआत ( ETV Bharat )

बलरामपुर: दशहरा पर्व के बाद रामानुजगंज में रामलीला का आयोजन किया गया. यूपी के मिर्जापुर से आए कलाकारों ने जब मंच पर पहले दिन प्रस्तुति दी तो जनता ने उनका तालियों से हौसला बढ़ाया. आयोजकों ने बताया कि मिर्जापुर से आए कलाकार छत्तीसगढ़ सहित दूसरे राज्यों में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के गुणों का बखान लोगों तक पहुंचा रहे हैं.

7 दिवसीय भव्य रामलीला महोत्सव शहर के गांधी मैदान में 7 दिवसीय भव्य रामलीला महोत्सव के सजीव मंचन की शनिवार संध्या से शुरूआत हुई. उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आई हुई टीम यहां प्रतिदिन भगवान श्रीराम की कथा और लीला का मंचन करेगी जिसमें भगवान श्रीराम के जीवन के जन्म से बाल्यकाल युवाकाल वनवास काल सहित पूरे जीवन के घटनाओं को संजीव रूप से दिखाया जाएगा.