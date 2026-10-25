दशहरा बाद रामलीला महोत्सव की शुरुआत, यूपी के मिर्जापुर से आई कलाकारों की टीम, रामानुजगंज में सजा राम जी का मंच
रामलीला के कलाकारों का कहना है कि उनका उद्देश्य रामकथा का देश और दुनिया में प्रचार करना है. उज्ज्वल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 25, 2026 at 8:31 AM IST
बलरामपुर: दशहरा पर्व के बाद रामानुजगंज में रामलीला का आयोजन किया गया. यूपी के मिर्जापुर से आए कलाकारों ने जब मंच पर पहले दिन प्रस्तुति दी तो जनता ने उनका तालियों से हौसला बढ़ाया. आयोजकों ने बताया कि मिर्जापुर से आए कलाकार छत्तीसगढ़ सहित दूसरे राज्यों में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के गुणों का बखान लोगों तक पहुंचा रहे हैं.
7 दिवसीय भव्य रामलीला महोत्सव
शहर के गांधी मैदान में 7 दिवसीय भव्य रामलीला महोत्सव के सजीव मंचन की शनिवार संध्या से शुरूआत हुई. उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आई हुई टीम यहां प्रतिदिन भगवान श्रीराम की कथा और लीला का मंचन करेगी जिसमें भगवान श्रीराम के जीवन के जन्म से बाल्यकाल युवाकाल वनवास काल सहित पूरे जीवन के घटनाओं को संजीव रूप से दिखाया जाएगा.
छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में भी करते हैं रामलीला मंचन
रामलीला मंडली के संचालक यूपी के मिर्जापुर के रहने वाले दिनेश चौरसिया ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि हमारी टीम हर साल रामानुजगंज में आकर श्रीराम महोत्सव का आयोजन करती है. इसकी शुरुआत शनिवार से हुई है जो अगले 7 दिनों तक चलेगी. दिनेश चौरसिया ने कहा कि हमारी टीम में कुल 10 लोग हैं. टीम के सदस्यों ने बताया कि वो छत्तीसगढ़ में बलरामपुर, रामानुजगंज, अंबिकापुर, लखनपुर सहित अन्य जगहों पर भी जाकर रामलीला मंचन करते हैं.
श्रीराम लीला में हमारे टीम के सदस्य अलग-अलग पात्र बनकर अपनी भूमिका निभाते हैं. इनमें कोई रावण बनता है, कोई राजा जनक बनते हैं, तो कोई राजा दशरथ रुप बनकर अपनी प्रतिभा दिखाते हैं. हमारी कोशिश होती है कि सात दिनों के भीतर हम पूरी राम कथा लोगों तक पहुंचाएं: दिनेश चौरसिया, रामलीला समिति संचालक
टीम के सदस्य बनते हैं राम लक्ष्मण सीता हनुमान के पात्र
रामलीला महोत्सव में व्यास की भूमिका निभा रहे यूपी के रहने वाले विपिन द्विवेदी ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि हमारी टीम में दस ms बारह सदस्य पूरे वर्ष भर अलग-अलग स्थानों में जाकर वहां रामलीला श्रीराम कथा का मंचन करते हैं. यहां रामानुजगंज में भी हर साल की तरह इस बार भी रामलीला की शुरुआत हो चुकी है.
भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण, बाली, सुग्रीव ये सभी पात्र हमारी टीम के लोग बनते हैं. रामलीला देखने आए लोग हमारा उत्साह बढता हैं. लोगों के सहयोग से जो भी दान आता है उसी से हम अपना और परिवार का भरण पोषण करते हैं: विपिन द्विवेदी, कलाकार
सनातन संस्कृति और परंपरा को जीवंत बनाए रखने का उद्देश्य
रामलीला मंडल काशी मिर्जापुर समिति के सदस्यों का कहना है कि उनके द्वारा सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी परंपरा को जीवंत बनाये रखते हुए आने वाले भविष्य की पीढ़ी के बीच हिन्दू धर्म संस्कृति के विषय में रूचि जगाए रखने और अपनी परंपरा को आगे बढाने के उद्देश्य से वह इस कार्य को जिम्मेदारी के साथ करते हुए अपनी आजीविका चला रहे हैं.
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