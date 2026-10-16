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गाजियाबाद: 13 दिन की रामलीला अब सिर्फ 200 मिनट में, गाजियाबाद में युवाओं को संस्कृति से जोड़ने की अनूठी पहल

श्री धार्मिक रामलीला कमेटी में रामलीला का मंचन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार, पढ़ाई का दबाव, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और कैरियर बनाने की चिंता के बीच युवाओं के लिए धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन को समय देना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. खासकर स्कूल और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों के सामने समय की कमी ऐसी समस्या है. जिसके कारण वह चाहकर भी पारंपरिक आयोजन का पूर्ण आनंद नहीं ले पाते हैं.

कई बार रामलीला देखने पहुंचने वाले युवा एक-दो दिन ही कार्यक्रम में शामिल हो पाते हैं. ऐसे में उनके सामने पूरी रामायण के प्रसंग को समझने के अवसर सीमित रह जाता है. युवाओं के पास समय के अभाव की चुनौती को ध्यान में रखते हुए श्री धार्मिक रामलीला कमेटी कवि नगर ने एक अनोखी पहल की है. कमेटी ने पारंपरिक रूप से कई दिनों तक चलने वाली रामलीला को समेटकर प्रतिदिन 200 मिनट के संपूर्ण रामायण के मंचन का प्रयोग शुरू किया है. इस पहल का उद्देश्य केवल रामलीला की अवधि कम करना नहीं बल्कि नई पीढ़ी को भगवान राम के जीवन, रामायण के प्रसंग और भारतीय संस्कृति परंपराओं से जोड़ना है.