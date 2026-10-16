गाजियाबाद: 13 दिन की रामलीला अब सिर्फ 200 मिनट में, गाजियाबाद में युवाओं को संस्कृति से जोड़ने की अनूठी पहल
गाजियाबाद में रामलीला का संपूर्ण मंचन 200 मिनट में हो रहा है. श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के अध्यक्ष से ईटीवी संवाददाता शहजाद आबिद की बातचीत...
Published : October 16, 2026 at 1:50 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार, पढ़ाई का दबाव, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और कैरियर बनाने की चिंता के बीच युवाओं के लिए धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन को समय देना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. खासकर स्कूल और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों के सामने समय की कमी ऐसी समस्या है. जिसके कारण वह चाहकर भी पारंपरिक आयोजन का पूर्ण आनंद नहीं ले पाते हैं.
कई बार रामलीला देखने पहुंचने वाले युवा एक-दो दिन ही कार्यक्रम में शामिल हो पाते हैं. ऐसे में उनके सामने पूरी रामायण के प्रसंग को समझने के अवसर सीमित रह जाता है. युवाओं के पास समय के अभाव की चुनौती को ध्यान में रखते हुए श्री धार्मिक रामलीला कमेटी कवि नगर ने एक अनोखी पहल की है. कमेटी ने पारंपरिक रूप से कई दिनों तक चलने वाली रामलीला को समेटकर प्रतिदिन 200 मिनट के संपूर्ण रामायण के मंचन का प्रयोग शुरू किया है. इस पहल का उद्देश्य केवल रामलीला की अवधि कम करना नहीं बल्कि नई पीढ़ी को भगवान राम के जीवन, रामायण के प्रसंग और भारतीय संस्कृति परंपराओं से जोड़ना है.
परंपरा के साथ बदलते समय की जरूरत
रामलीला भारतीय समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का महत्वपूर्ण अंग है. अलग-अलग स्थान पर रामलीला का मंचन कई दिनों तक चलता है. लोग प्रतिदिन पहुंचकर रामायण के अलग-अलग प्रसंग को देखते हैं और कथा के अगले भाग का इंतजार करते हैं. हालांकि, बदलती जीवन शैली में नियमित रूप से इतने दिनों तक समय निकाल पाना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता. युवाओं के मामले में ही चुनौती और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है. स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, कोचिंग परीक्षाओं की तैयारी और अन्य गतिविधियों के बीच धार्मिक आयोजन के लिए समय निकालना युवाओं के लिए कई बार मुश्किल हो जाता है. श्री धार्मिक रामलीला कमेटी कवि नगर ने इसी समस्या को समझते हुए बदलाव किया.
श्री धार्मिक रामलीला कमेटी कवि नगर के अध्यक्ष विपुल शर्मा के मुताबिक, पहले रामलीला का मंचन 13 दिनों तक होता था. इस दौरान कई युवा एक या दो दिन ही रामलीला देखने पहुंच पाए थे. ऐसे में पूरी कथा से जुड़ने के बजाय केवल कुछ प्रसंग को ही देख पाते थे. कथा की निरंतरता टूटने के कारण रामायण की घटनाक्रम की पूरी जानकारी लेने का अवसर नहीं मिल पाता था. ऐसे में 200 मिनट की रामलीला शुरू करने का निर्णय लिया गया ताकि कम समय में संपूर्ण रामायण के प्रमुख प्रसंग को देख सके.
राम जन्म से राज्याभिषेक तक की कथा
कमेटी की कोशिश रहती है कि समय की कमी किसी युवा को अपनी सांस्कृतिक विरासत से दूर रखने की वजह न बने. 200 मिनट की रामलीला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें राम जन्म से लेकर भगवान राम के राज्याभिषेक तक की कथा का मंचन एक बार में किया जाता है यानी दर्शकों को रामायण के प्रमुख घटनाक्रमों को देखने के लिए अलग-अलग दिनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, सीमित समय में कथा के विभिन्न पड़ाव को जोड़ते हुए प्रस्तुति तैयार की गई है.
रामलीला का मंचन दिल्ली के एक प्रतिष्ठित थिएटर ग्रुप द्वारा किया जाता है. थिएटर की प्रस्तुति शैली के माध्यम से रामायण के प्रसंग को सीमित समय में दर्शकों के सामने रखने का प्रयास किया गया है. मंचन की अवधि 200 मिनट निर्धारित होने के कारण कथा के विभिन्न हिस्सों के बीच तालमेल और घटनाओं की निरंतरता महत्वपूर्ण हो जाती है. रामलीला जैसे पारंपरिक आयोजन में संवाद, अभिनय, मंच व्यवस्था और कथा का प्रवाह दर्शकों को जोड़े रखने में अहम भूमिका निभाता है. रामलीला कमेटी के मुताबिक, 200 मिनट की रामलीला को दर्शकों की ओर से अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है. बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों के साथ मंचन देखने पहुंच रहे हैं. बच्चों को रामायण के प्रसंग से परिचित कराने के साथ-साथ परिवारों को भी एक साथ धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिल रहा है.
4 हजार दर्शकों के बैठने की व्यवस्था, युवाओं की भागीदारी पर जोर
विपुल शर्मा बताते हैं, रामलीला परिसर में करीब 4000 की सीटिंग कैपेसिटी है. मंचन शुरू होने से पहले ही सभी सीटें भर जाती हैं. यह स्थिति आयोजन के प्रति दर्शकों की रुचि को दर्शाती है. कमेटी का कहना है कि युवाओं की भागीदारी भी हिस्सेदारी 50% से अधिक दिखाई दे रही है. कवि नगर की 200 मिनट की रामलीला का मूल संदेश यही है कि समय भले ही काम हो लेकिन अपने सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर नहीं छूटना चाहिए.
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