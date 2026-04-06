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तुर्कमान गेट हिंसा मामला: मुख्य आरोपी की दूसरी अग्रिम जमानत याचिका खारिज

फैज ए इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई थी. इसके बाद हिंसा भड़क गई और लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया था.

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 6, 2026 at 8:49 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने तुर्कमान गेट पर फैज ए इलाही मस्जिद का अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थर चलाने के मुख्य आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है. एडिशनल सेशंस जज शिल्पी जैन ने साजिद इकबाल की जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया.

साजिद इकबाल की ये दूसरी अग्रिम जमानत याचिका थी. कोर्ट ने दूसरी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अपराध की गंभीरता और आरोपी के खिलाफ लगाये गए आरोपों को देखते हुए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है जबकि घटना के पीछे की मंशा जानने के लिए हिरासत में जांच की जरुरत है. इसके पहले 21 जनवरी को साजिद इकबाल की पहली अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई थी. 21 जनवरी को कोर्ट ने कहा था कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और अपराध की प्रकृति काफी गंभीर है.

बता दें कि 7 और 8 जनवरी की दरम्यानी रात को रामलीला मैदान इलाके के पास फैज ए इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई. अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के बाद हिंसा भड़क गई और लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया. पथराव में पांचl पुलिसकर्मी घायल हो गये. घायल पुलिसकर्मियों में इलाके का एसएसओ भी शामिल है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया कि तुर्कमान गेट के सामने की मस्जिद को अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में गिराया जा रहा है. उसके बाद लोग वहां जमा होने लगे. दिल्ली पुलिस के मुताबिक करीब डेढ़ से दौ सौ लोग अतिक्रमण हटाने गए अमले पर पत्थर बरसाने में शामिल थे.

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