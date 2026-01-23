ETV Bharat / state

रामलला प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ, सोनकर समाज ने निकाली भव्य शोभायात्रा

रामलला प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ पर रैली ( ETV Bharat Chhattisgarh )

धमतरी में सोनकर समाज भवन में सुंदरकांड और महाआरती हुई. इसके बाद शोभायात्रा शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों जैसे रामबाग, गणेश चौक, सदर बाजार, गोल बाजार से होते हुए घड़ी चौक पहुंची. घड़ी चौक पर प्रभु श्री राम की महाआरती की गई.

धमतरी : 22 जनवरी 2024 को रामलला प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में श्री राम मंदिर में हुई थी, जिसकी दूसरी वर्षगांठ देश समेत विदेशों में भी मनाई गई. धमतरी में भी सोनकर समाज ने भव्य आयोजन किया.

रामलला प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ पर रैली (ETV Bharat Chhattisgarh)

सुंदरकांड और महाआरती

शोभायात्रा में समाज के सदस्य बाजे-गाजे के साथ शामिल हुए. महिलाएं एक ही वेशभूषा में सिर पर कलश लेकर चल रही थीं, जबकि एक रथ पर प्रभु श्री राम दरबार का छायाचित्र सजाया गया. शोभायात्रा का समापन समाज भवन में हुआ, जहां महाप्रसादी का वितरण किया गया.

सोनकर समाज ने निकाली भव्य शोभायात्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)

सोनकर समाज के आराध्य देव हैं प्रभु श्रीराम

सोनकर समाज की अनिता सोनकर और सरिता सोनकर ने बताया कि प्रभु श्री राम, सोनकर समाज के आराध्य देव हैं.

रामजी हमारे आराध्य देव हैं. पिछले 3 साल से आयोजन कर रहे हैं. सुंदरकांड पाठ के बाद शोभायात्रा निकाली गई-अनिता सोनकर, सदस्य, महिला मण्डल, सोनकर समाज

समाज के सभी लोग शोभायात्रा में शामिल हुए. बंधुत्व और एकता की भावना झलकती है. सभी एकजुट रहें-सरिता सोनकर, सदस्य, महिला मण्डल सोनकर समाज

सुंदरकांड और महाआरती का आयोजन (ETV Bharat Chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ सोनकर समाज की भगवान राम में गहरी आस्था

समाज के अध्यक्ष संतोष सोनकर, अखिलेश सोनकर और धनीराम सोनकर ने बताया कि समाज के लोगों की भगवान राम में गहरी आस्था है.

रामलला प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ (ETV Bharat Chhattisgarh)

हमने संकल्प लिया था कि हर वर्षगांठ को उत्सव के रूप में मनाएंगे. सुंदरकांड का पाठ किया गया. महाआरती का आयोजन किया गया- अखिलेश सोनकर

पूरा सोनकर समाज सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखते हैं. गाजे बाजे के साथ शोभायात्रा निकालकर भगवान राम की पूचा अर्चना की जाती है और एक साथ महाप्रसादी ग्रहण करते हैं- बच्चे, बुजुर्ग और समाज की सभी महिलाएं और पुरुष इस आयोजन में जुटे-धनीराम सोनकर

हर साल भव्य आयोजन

छत्तीसगढ़ सोनकर समाज के सदस्यों ने बताया कि सोनकर समाज पिछले तीन वर्षों से ऐसे भव्य आयोजन करता आ रहा है. अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन से ही समाज द्वारा लगातार शोभायात्राएं निकाली जा रही हैं और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. उन्होंने समाज की एकता और अखंडता बनाए रखने पर भी जोर दिया.