छठ पूजा से पहले रामकुंड के बहुरेंगे दिन; DM बोले- पर्यटन केंद्र के तौर पर होगा विकास
डीएम ने तालाब की सफाई कराने के साथ उसमें मौजूद जीव-जंतुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 9:35 AM IST
जालौन: छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी ने रामकुंड का निरीक्षण किया. तालाब और पार्क के समग्र विकास की कार्ययोजना बनाई. बोटिंग, सीसीटीवी, आकर्षक लाइटिंग और स्थानीय उत्पादों की दुकानों की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए.
जिलाधिकारी समीर ने बताया कि रामकुंड का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया. नगर पालिका की टीम को छठ पूजा से पहले साफ-सफाई, जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था, घाटों की मरम्मत तथा व्रतियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं को प्राथमिकता से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार दीपावली से पहले ही तैयारियां शुरू कराने के उद्देश्य से नगर पालिका की टीमों को कार्य में लगाया गया है. रामकुंड को केवल छठ पूजा तक सीमित न रखते हुए इसे शहर के एक आकर्षक और विकसित पर्यटन, मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है.
उन्होंने तालाब की पूरी तरह सफाई कराने के साथ उसमें मौजूद जीव-जंतुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए. बच्चों के मनोरंजन के लिए छोटी बोटिंग की सुविधा विकसित करने की संभावनाओं पर भी विचार करने को कहा.
उन्होंने पूरे पार्क परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने, बेहतर लाइटिंग, अतिरिक्त पौधरोपण, लोगों के बैठने के लिए उपयुक्त स्थान विकसित करने तथा जगह-जगह स्टैंड पोस्ट वाले डस्टबिन लगवाने के निर्देश दिए.
साथ ही क्षतिग्रस्त सीढ़ियों की मरम्मत और रंगाई-पुताई कराकर पूरे परिसर को व्यवस्थित और आकर्षक बनाने को कहा है. जिलाधिकारी ने कहा कि रामकुंड शहर के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण एवं सुंदर स्थल है, जिसे सुनियोजित तरीके से विकसित किया जाए तो यह प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ शहरवासियों के लिए मनोरंजन का केंद्र बन सकता है.
उन्होंने मनोरंजन संबंधी गतिविधियों के संचालन, निर्धारित मामूली प्रवेश शुल्क, चाय-नाश्ते और स्थानीय उत्पादों की दुकानों की संभावनाओं पर भी विचार करने के निर्देश दिए है. इससे नगर पालिका के लिए आय का अतिरिक्त स्रोत विकसित हो सकेगा. इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट सुनील कुमार, नगर पालिका के टीएस आदि मौजूद रहे.
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