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छठ पूजा से पहले रामकुंड के बहुरेंगे दिन; DM बोले- पर्यटन केंद्र के तौर पर होगा विकास

छठ पूजा से पहले रामकुंड के बहुरेंगे दिन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

जालौन: छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी ने रामकुंड का निरीक्षण किया. तालाब और पार्क के समग्र विकास की कार्ययोजना बनाई. बोटिंग, सीसीटीवी, आकर्षक लाइटिंग और स्थानीय उत्पादों की दुकानों की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए.

जिलाधिकारी समीर ने बताया कि रामकुंड का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया. नगर पालिका की टीम को छठ पूजा से पहले साफ-सफाई, जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था, घाटों की मरम्मत तथा व्रतियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं को प्राथमिकता से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.