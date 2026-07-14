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वेदांता पावर प्लांट हादसा में अब तक नहीं मिला मुआवजा, सरकार बोल रही झूठ : रामकुमार यादव

वेदांता पावर प्लांट के खिलाफ विधायक का आरोप ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )