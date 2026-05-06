दिल्ली विधानसभा में रामकथा: कुमार विश्वास बोले- "राम पूजनीय ही नहीं, जीवन जीने का ढंग भी हैं"
डॉ. कुमार विश्वास ने कथा को केवल धार्मिक नजरिए से नहीं, बल्कि एक 'लाइफ लेसन' की तरह पेश किया.
Published : May 6, 2026 at 7:47 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा का नजारा बुधवार को बदला-बदला सा था. यहां न तो सत्ता-विपक्ष की नोकझोंक थी और न ही हंगामे का शोर. मौका था 'अपने-अपने राम' कार्यक्रम का, जहां कवि डॉ. कुमार विश्वास ने अपनी खास शैली में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन प्रसंगों को साझा किया. केसरिया रोशनी में नहाई विधानसभा में जब डॉ. विश्वास ने रामकथा के दार्शनिक और मानवीय पहलुओं को उकेरा, तो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.
कार्यक्रम के लिए विधानसभा परिसर को खास तौर पर सजाया गया था. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सहित कई दिग्गज नेता यहां एक साथ बैठे नजर आए. शिक्षा विभाग के सहयोग से हुए इस आयोजन का मकसद युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों और नैतिक मूल्यों से रूबरू कराना था.