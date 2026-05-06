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दिल्ली विधानसभा में रामकथा: कुमार विश्वास बोले- "राम पूजनीय ही नहीं, जीवन जीने का ढंग भी हैं"

डॉ. कुमार विश्वास ने कथा को केवल धार्मिक नजरिए से नहीं, बल्कि एक 'लाइफ लेसन' की तरह पेश किया.

दिल्ली विधानसभा में कुमार विश्वास
दिल्ली विधानसभा में कुमार विश्वास (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 6, 2026 at 7:47 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा का नजारा बुधवार को बदला-बदला सा था. यहां न तो सत्ता-विपक्ष की नोकझोंक थी और न ही हंगामे का शोर. मौका था 'अपने-अपने राम' कार्यक्रम का, जहां कवि डॉ. कुमार विश्वास ने अपनी खास शैली में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन प्रसंगों को साझा किया. केसरिया रोशनी में नहाई विधानसभा में जब डॉ. विश्वास ने रामकथा के दार्शनिक और मानवीय पहलुओं को उकेरा, तो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.

कार्यक्रम के लिए विधानसभा परिसर को खास तौर पर सजाया गया था. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सहित कई दिग्गज नेता यहां एक साथ बैठे नजर आए. शिक्षा विभाग के सहयोग से हुए इस आयोजन का मकसद युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों और नैतिक मूल्यों से रूबरू कराना था.

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता संग कुमार विश्वास
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता संग कुमार विश्वास (ETV Bharat)
राम केवल आस्था नहीं, मैनेजमेंट गुरु भी: कुमार विश्वासडॉ. कुमार विश्वास ने कथा को केवल धार्मिक नजरिए से नहीं, बल्कि एक 'लाइफ लेसन' की तरह पेश किया. उन्होंने कहा कि श्री राम केवल मंदिरों में पूजने के लिए नहीं हैं, बल्कि उनका चरित्र संघर्ष, संयम और न्याय का सबसे बड़ा उदाहरण है. उन्होंने राम को एक ऐसे नायक के रूप में पेश किया जो कठिन परिस्थितियों में भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते. डॉ. विश्वास ने कविता और चुटीले अंदाज में जब समकालीन शासन और नैतिकता पर बात की, तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए. 'हर युग में प्रासंगिक हैं राम'विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन परंपराओं को नए सिरे से समझने का मौका देते हैं. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में राम के आदर्शों संयम और न्याय की आज सबसे ज्यादा जरूरत है. कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने खड़े होकर इस सांस्कृतिक प्रस्तुति का अभिनंदन किया.

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