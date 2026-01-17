ETV Bharat / state

दिल्ली विश्वविद्यालय की शान रामजस कॉलेज ,109 साल से किफायती फीस पर चल रहा शिक्षा अभियान

1916 से 1917 तक स्कूल से कॉलेज बनने की ऐतिहासिक शुरुआत: प्रधानाचार्य प्रो. अजय अरोड़ा ने बताया कि रामजस नाम से शिक्षा की शुरुआत वर्ष 1916 में हुई, जब लाला केदारनाथ ने अपने पिता रामजस मल की स्मृति में ‘रामजस स्कूल’ की स्थापना की. एक वर्ष बाद 1917 में इसी स्कूल को कॉलेज का स्वरूप दिया गया, जो आगे चलकर रामजस कॉलेज के नाम से जाना गया. उन्होंने बताया कि यह संस्थान शुरू से ही समाज के उस वर्ग के लिए बना था, जिसके पास संसाधन कम थे, लेकिन शिक्षा के प्रति आकांक्षा प्रबल थी.

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय का तीसरा सबसे पुराना महाविद्यालय है रामजस कॉलेज. यह आज केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं, बल्कि देश की सामाजिक, बौद्धिक और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है. पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक की एक गली में किराए की इमारत से शुरू हुई यह यात्रा आज 109 वर्षों के इतिहास के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की पहचान बन चुकी है. वर्तमान में रामजस कॉलेज में साढ़े छह हजार छात्र पंजीकृत हैं. कॉलेज में 230 स्थायी शिक्षक छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं और कुल 17 विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं. कॉलेज के 109वें स्थापना दिवस (17 जनवरी) के अवसर पर प्रधानाचार्य प्रोफेसर अजय अरोड़ा ने कॉलेज के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ाव, एलुमनी, नई शिक्षा नीति और वर्तमान स्वरूप पर ईटीवी भारत से चर्चा की

'रामजस कॉलेज'की स्थापना और संस्थापक (ETV Bharat)

'रामजस कॉलेज'में क्या है खास ? (ETV Bharat)

'रामजस कॉलेज'का भवन स्थानांतरण (ETV Bharat)

रामजस कॉलेज की नींव पुरानी दिल्ली की उस वॉल सिटी में पड़ी, जहां चांदनी चौक, दरियागंज, जामा मस्जिद, खारी बावली जैसे इलाके ही दिल्ली की पहचान थे. उस दौर में दिल्ली शहर दीवारों से घिरा था और कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट जैसे द्वारों से बाहर की दुनिया जुड़ती थी. प्रो. अजय अरोड़ा ने बताया कि रामजस कॉलेज उन शुरुआती महाविद्यालयों में शामिल था, जो सह-शिक्षा (को-एड) के विचार के साथ आगे बढ़ा और जहां बालिकाओं की शिक्षा को भी समान महत्व दिया गया.प्रधानाचार्य ने बताया कि प्री-पार्टिशन समय में देश की प्रमुख यूनिवर्सिटीज में पंजाब विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय शामिल थे. ऐसे में रामजस कॉलेज की शुरुआती एफिलिएशन पंजाब विश्वविद्यालय से रही. वर्ष 1922 में जब दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो उसके बाद धीरे-धीरे रामजस कॉलेज का संबद्धीकरण दिल्ली विश्वविद्यालय से हुआ. उन्होंने बताया कि उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, 1930 के बाद से कॉलेज के सभी शैक्षणिक रिकॉर्ड और डिग्रियां दिल्ली विश्वविद्यालय से ही जुड़ी हुई हैं. इससे पहले बीच के वर्षों में कुछ छात्र पंजाब विश्वविद्यालय से और कुछ दिल्ली विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करते रहे.

रामजस कॉलेज शुरू से ही राष्ट्रवादी रहा है. प्रो. अजय अरोड़ा ने बताया कि कॉलेज के छात्र क्विट इंडिया मूवमेंट सहित कई स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल रहे. मध्यमवर्गीय और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों में देशभक्ति की भावना स्वाभाविक रूप से प्रबल थी. यही कारण रहा कि रामजस कॉलेज केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम का एक जीवंत मंच भी बना.

'रामजस कॉलेज'की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना (ETV Bharat)

'रामजस कॉलेज'का भवन स्थानांतरण (ETV Bharat)

रामजस कॉलेज के एलुमनी ने देश के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है. बॉलीवुड में मनोज बाजपेयी, प्रकाश झा, विकास बहल, मनीष झा और सुमन शेखर जैसे नाम इसी कॉलेज से निकले हैं. राजनीति और प्रशासन में दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री ब्रह्म प्रकाश और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाईके सबरवाल भी रामजस कॉलेज के छात्र रहे हैं. इसके अलावा आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारियों की भी एक लंबी सूची है, जिनकी पहली पसंद कभी रामजस कॉलेज हुआ करता था. खेल के क्षेत्र में भी पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले छात्र कॉलेज की गौरवशाली विरासत का हिस्सा हैं.

प्रधानाचार्य ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अंडरग्रेजुएट स्तर पर 2022 से और पोस्टग्रेजुएट स्तर पर 2025 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई. एनईपी के तहत छात्रों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा का अवसर मिला है. रामजस कॉलेज में उर्दू, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, ओड़िया, गुजराती जैसी भाषाओं को पढ़ने की सुविधा दी जा रही है. इसके साथ ही चॉइस बेस्ड सिस्टम के तहत साइंस का छात्र हिस्ट्री में और आर्ट्स का छात्र केमिस्ट्री में माइनर डिग्री कर रहा है, जो पहले संभव नहीं था.

'रामजस कॉलेज'से जुड़ी हस्तियों के नाम (ETV Bharat)

दिल्ली विश्वविद्यालय की शान रामजस कॉलेज (ETV Bharat)

109 साल कितना बदला रामजस कॉलेज (ETV Bharat)

पुरानी दिल्ली से आधुनिक शिक्षा का केंद्र (ETV Bharat)

एनईपी के तहत फोर्थ ईयर में डिसर्टेशन और रिसर्च को बढ़ावा दिया गया है. प्रो. अजय अरोड़ा ने बताया कि कई छात्रों ने उत्कृष्ट शोध कार्य किए हैं, जिनमें से कुछ भविष्य में जर्नल, मोनोग्राफ या पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हो सकते हैं. कॉलेज के शिक्षक विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिनमें छात्र भी सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं.17 जनवरी को मनाया जाने वाला 109वां स्थापना दिवस रामजस कॉलेज की उस यात्रा का उत्सव है, जो चांदनी चौक के एक कूचे से शुरू होकर दिल्ली विश्वविद्यालय की शान बनी. प्रधानाचार्य प्रो. अजय अरोड़ा ने कहा, 'रामजस कॉलेज सिर्फ अतीत की विरासत नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं का भी केंद्र है, जहां शिक्षा, राष्ट्र और समाज एक साथ आगे बढ़ते हैं'.वाइस प्रिंसिपल डॉ रुचिका वर्मा ने बताया कि रामजस कॉलेज का जुड़ाव कई ऐतिहासिक व्यक्तित्वों से रहा है. महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव आंबेडकर कॉलेज की गवर्निंग बॉडी से जुड़े रहे. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी छात्र जीवन में रामजस हॉस्टल में रहे, वहीं स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने भी संघर्ष के दौर में यहां कुछ समय बिताया.डॉ रुचिका वर्मा ने बताया कि शुरुआत एक ही इमारत से हुई, लेकिन लंबे समय तक प्रिंसिपल रहे डॉ राजेंद्र प्रसाद के विजन और विश्वविद्यालय के सहयोग से कॉलेज में विस्तार हुआ. आज परिसर में एक हेरिटेज बिल्डिंग और पांच मंजिला आधुनिक एक्सटेंशन बिल्डिंग है. उन्होंने बताया कि कॉलेज में रिसर्च फैसिलिटी, आधुनिक लाइब्रेरी, बॉटनी और जूलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब है.वाइस प्रिंसिपल डॉ. रुचिका वर्मा ने बताया कि कॉलेज का हॉस्टल अब पुराना हो चुका है और उसका सीपीडब्ल्यूडी की ओर से स्ट्रक्चर ऑडिट कराया गया है. कॉलेज का अगला बड़ा विजन एक स्टेटbऑफ द आर्ट, मल्टी-स्टोरी हॉस्टल, रेजिडेंशियल और एकेडमिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण है. इस योजना में छात्रों के लिए बेहतर आवास, शिक्षण एवं गैर-शिक्षण स्टाफ के लिए क्वार्टर और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं शामिल होंगी.