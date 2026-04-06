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DU के दो कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया कैंपस, जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के दो कॉलेज रामजस कॉलेज और मिरांडा हाउस को एक फिर धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें दावा किया गया कि दोपहर करीब 12:30 बजे कॉलेज परिसर में 13 जहरीली गैसों से भरा बम फट सकता है. इस सूचना के बाद कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया और पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी गई. जिसके बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी. फिलहाल किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है.

धमकी भरे ईमेल से मचा हड़कंप:

रामजस कॉलेज प्रशासन को सोमवार सुबह 8:17 मिनट पर डराने वाली भाषा का इस्तेमाल किया हुआ ईमेल मिला. इसमें कॉलेज परिसर में बड़े हमले की चेतावनी दी गई थी. सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं. पूरे कॉलेज परिसर को घेरकर सघन तलाशी अभियान चलाया गया. हर संदिग्ध वस्तु और स्थान की बारीकी से जांच की जा रही है.

दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज को मिली बम की धमकी (ETV Bharat)

पुलिस ईमेल के स्रोत की जांच में जुटी :

वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के ही एक और कॉलेज मिरांडा हाउस को बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. कॉलेज प्रशासन को एक संदिग्ध ईमेल मिला, जिसमें परिसर में बम होने की बात कही गई थी. सूचना मिलते ही प्रशासन ने तुरंत पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी और एहतियात के तौर पर पूरे कॉलेज परिसर को खाली करा लिया गया. पुलिस ईमेल के स्रोत की जांच कर रही है और मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है.



छात्रों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया:

कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर अजय अरोड़ा ने बताया कि कॉलेज में सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाल लिया गया. परिसर को पूरी तरह खाली कराकर सुरक्षा घेरे में लिया गया, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके.