ETV Bharat / state

DU के दो कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया कैंपस, जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली विश्वविद्यालय रामजस कॉलेज और मिरांडा हाउस को मिली बम से उड़ाने की धमकी, सूचना के बाद पूरे परिसर में मचा हड़कंप कराया गया खाली

दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में बम की मिली धमकी
दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में बम की मिली धमकी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 6, 2026 at 1:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के दो कॉलेज रामजस कॉलेज और मिरांडा हाउस को एक फिर धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें दावा किया गया कि दोपहर करीब 12:30 बजे कॉलेज परिसर में 13 जहरीली गैसों से भरा बम फट सकता है. इस सूचना के बाद कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया और पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी गई. जिसके बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी. फिलहाल किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है.

धमकी भरे ईमेल से मचा हड़कंप:
रामजस कॉलेज प्रशासन को सोमवार सुबह 8:17 मिनट पर डराने वाली भाषा का इस्तेमाल किया हुआ ईमेल मिला. इसमें कॉलेज परिसर में बड़े हमले की चेतावनी दी गई थी. सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं. पूरे कॉलेज परिसर को घेरकर सघन तलाशी अभियान चलाया गया. हर संदिग्ध वस्तु और स्थान की बारीकी से जांच की जा रही है.

दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज को मिली बम की धमकी (ETV Bharat)

पुलिस ईमेल के स्रोत की जांच में जुटी :
वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के ही एक और कॉलेज मिरांडा हाउस को बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. कॉलेज प्रशासन को एक संदिग्ध ईमेल मिला, जिसमें परिसर में बम होने की बात कही गई थी. सूचना मिलते ही प्रशासन ने तुरंत पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी और एहतियात के तौर पर पूरे कॉलेज परिसर को खाली करा लिया गया. पुलिस ईमेल के स्रोत की जांच कर रही है और मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है.

छात्रों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया:
कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर अजय अरोड़ा ने बताया कि कॉलेज में सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाल लिया गया. परिसर को पूरी तरह खाली कराकर सुरक्षा घेरे में लिया गया, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके.

धमकी भरे ईमेल की सच्चाई जानने में जुटी पुलिस

धमकी भरे ईमेल की सच्चाई और उसके स्रोत का पता लगाने के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसी जांच कर रही है. कॉलेज और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

पुलिस स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण बनाने में जुटी

पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए है और स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण रखा जा रहा है. प्रोफेसर अजय अरोड़ा ने बताया कि छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वह घबराएं नहीं और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें.

ये भी पढ़ें :

दिल्ली: सिविक सेंटर स्थित मेयर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, अलर्ट पर पुलिस

स्कूलों और कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स पकड़ा गया, दिल्ली पुलिस ने मैसूर में दबोचा

TAGGED:

RAMJAS COLLEGE BOMB THREAT EMAIL
RAMJAS COLLLEGE BOMB THREAT
DELHI BOMB THREAT IN COLLEGE
रामजस कॉलेज में बम की मिली धमकी
DELHI RECENT BOMB THREAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.