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रामगोपाल यादव बोले; "पेट्रोल-डीजल पर सरकार झूठ बोल रही, चुनाव बाद 50 रुपये तक बढ़ सकते हैं दाम"

फिरोजाबाद पहुंचे राम गोपाल यादव. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फिरोजाबाद: समाजवादी पार्टी के मुख्य महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने केंद्र सरकार पर पेट्रोलियम पदार्थों के भंडारण को लेकर झूठ बोलने का गंभीर आरोप लगाया है. शुक्रवार को फिरोजाबाद पहुंचे सपा नेता ने सवाल उठाया कि यदि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है, तो पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें क्यों लग रही हैं. उन्होंने कहा कि ईंधन की किल्लत के कारण ही कई होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं. रामगोपाल यादव ने सरकार को नसीहत दी कि यदि वह जनता को सच्चाई बता दे, तो लोग भविष्य की चुनौतियों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहेंगे. चुनाव के बाद भारी मूल्य वृद्धि का दावा: मीडिया से रूबरू होते हुए सपा नेता ने एक बड़ा दावा किया कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी उछाल आ सकता है. उन्होंने कहा कि कीमतों में 50 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो सकती है और जनता को इसे 'लिखकर' रख लेना चाहिए. उनके अनुसार सरकार वर्तमान में केवल चुनाव के मद्देनजर कीमतों को नियंत्रित करने का दिखावा कर रही है. केंद्र सरकार पर जनता को धोखे में रखने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि देश की वास्तविक आर्थिक स्थितियां चिंताजनक हैं. सपा राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव (Photo Credit: ETV Bharat)