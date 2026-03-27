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रामगोपाल यादव बोले; "पेट्रोल-डीजल पर सरकार झूठ बोल रही, चुनाव बाद 50 रुपये तक बढ़ सकते हैं दाम"

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा, चुनाव के बाद कीमतों में 50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है.

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फिरोजाबाद पहुंचे राम गोपाल यादव. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 10:16 PM IST

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फिरोजाबाद: समाजवादी पार्टी के मुख्य महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने केंद्र सरकार पर पेट्रोलियम पदार्थों के भंडारण को लेकर झूठ बोलने का गंभीर आरोप लगाया है. शुक्रवार को फिरोजाबाद पहुंचे सपा नेता ने सवाल उठाया कि यदि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है, तो पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें क्यों लग रही हैं. उन्होंने कहा कि ईंधन की किल्लत के कारण ही कई होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं. रामगोपाल यादव ने सरकार को नसीहत दी कि यदि वह जनता को सच्चाई बता दे, तो लोग भविष्य की चुनौतियों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहेंगे.

चुनाव के बाद भारी मूल्य वृद्धि का दावा: मीडिया से रूबरू होते हुए सपा नेता ने एक बड़ा दावा किया कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी उछाल आ सकता है. उन्होंने कहा कि कीमतों में 50 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो सकती है और जनता को इसे 'लिखकर' रख लेना चाहिए. उनके अनुसार सरकार वर्तमान में केवल चुनाव के मद्देनजर कीमतों को नियंत्रित करने का दिखावा कर रही है. केंद्र सरकार पर जनता को धोखे में रखने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि देश की वास्तविक आर्थिक स्थितियां चिंताजनक हैं.

सपा राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव (Photo Credit: ETV Bharat)

सरकार के वादों और भ्रष्टाचार पर घेरा: प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के पुराने चुनावी वादों की याद दिलाते हुए कहा कि सरकार का मौजूदा रुख भी '15 लाख रुपये' वाले वादे जैसा ही है. उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भी कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा. सपा नेता ने दावा किया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. राजधानी लखनऊ में हो रहे मर्डर का जिक्र करते हुए उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति को पूरी तरह विफल बताया.

ममता बनर्जी की जीत तय: पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों पर भविष्यवाणी करते हुए उन्होंने कहा कि वहां ममता बनर्जी की सरकार दो-तिहाई बहुमत के साथ वापसी करेगी. यूपी की राजनीति पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आम जनता अब बदलाव की ओर देख रही है क्योंकि मौजूदा सरकार बुनियादी मुद्दों पर विफल साबित हुई है. फिरोजाबाद में दो अलग-अलग निजी कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और आगामी चुनौतियों के लिए तैयार रहने को कहा.

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