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"कुमार" पर रामगोपाल यादव का "विश्वास" : "उम्मीद पर खरी नहीं उतरी भाजपा !"

राज्यसभा चुनाव पर रामगोपाल यादव का बड़ा बयान, बीजेपी पर कसा तंज. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ : राज्यसभा चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में राज्यसभा चुनाव, बीजेपी की उम्मीदवारों, इंडिया गठबंधन और मतदाता सूची से नाम काटे जाने के मुद्दे पर खुलकर बातचीत की है. उन्होंने कहा है कि आज नामांकन का आखिरी दिन है और वह हमेशा से तीसरा सेट अलग से जमा करते हैं. उन्होंने कहा कि तीन नंबर उनके लिए शुभ है, और इसमें जरूरी एहतियात भी होती है. उन्होंने खुद को राज्यसभा का सबसे वरिष्ठ उम्मीदवार बताते हुए कहा कि वह लंबे समय से सदन में हैं.

बीजेपी की ओर से घोषित राज्यसभा उम्मीदवारों पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि पार्टी ने जो आठ उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उसमें ज्यादातर अनजाने चेहरे हैं. ऐसा कोई मजबूत उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा जो राज्यसभा में प्रभावी ढंग से अपनी बात रख सके और जिसकी बात सदन में सुनी जाए. उन्होंने कहा कि कई महत्वपूर्ण लोगों के नाम काटे गए और ऐसे चेहरों को मौका दिया गया है जिन्हें वह हल्का उम्मीदवार मानते हैं.

'कुमार विश्वास के संघर्ष में कुछ कमी रही' उन्होंने विशेष रूप से कुमार विश्वास का नाम लेते हुए कहा कि अगर कुमार विश्वास राज्यसभा में जाते तो सदन का माहौल अच्छा रहता शेर व शायरी होती अच्छी बहस होती. उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा, शायद उनके परिश्रम में कुछ कमी रह गई है. प्रोफेसर रामगोपाल यादव को ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि कुमार विश्वास के संघर्ष में कुछ कमी रही, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और कुमार विश्वास सरकार बनाने में सहयोग करते हैं, तो पार्टी कुमार विश्वास को राज्यसभा भेजने में मदद कर सकती है.

तीन पर नहीं, 403 पर नज़र तीसरे उम्मीदवार के सवाल पर रामगोपाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में साफ कर दिया है कि उनकी नजर तीन पर नहीं बल्कि 403 पर है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना है और पार्टी इस दिशा में काम कर रही है. उनके संपर्क में करीब 30 विधायक हैं लेकिन पार्टी किसी से कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहती है. उन्होंने कहा कि अगर किसी विधायक से वादा किया जाए और बाद में टिकट न दिया जाए तो यह वादा खिलाफी होगी और उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है. इसलिए तीसरा उम्मीदवार आएगा या नहीं यह आज दोपहर 3:00 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा. राज्यसभा चुनाव पर रामगोपाल यादव का बड़ा बयान, बीजेपी पर कसा तंज. (ईटीवी भारत) प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी यह मान रही है कि समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ गई, तो वह गलत सोच रहे हैं उन्होंने कहा कि भाजपा के आठवीं उम्मीदवार को हराने की क्षमता समाजवादी पार्टी में है. साथ ही उन्होंने दावा किया कि भाजपा के पास भी आठवी उम्मीदवार को जीतने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है.

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