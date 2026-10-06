"कुमार" पर रामगोपाल यादव का "विश्वास" : "उम्मीद पर खरी नहीं उतरी भाजपा !"
राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की राह पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में खुर्शीद अहमद की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 1:53 PM IST|
Updated : October 6, 2026 at 2:41 PM IST
लखनऊ : राज्यसभा चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में राज्यसभा चुनाव, बीजेपी की उम्मीदवारों, इंडिया गठबंधन और मतदाता सूची से नाम काटे जाने के मुद्दे पर खुलकर बातचीत की है. उन्होंने कहा है कि आज नामांकन का आखिरी दिन है और वह हमेशा से तीसरा सेट अलग से जमा करते हैं. उन्होंने कहा कि तीन नंबर उनके लिए शुभ है, और इसमें जरूरी एहतियात भी होती है. उन्होंने खुद को राज्यसभा का सबसे वरिष्ठ उम्मीदवार बताते हुए कहा कि वह लंबे समय से सदन में हैं.
बीजेपी की ओर से घोषित राज्यसभा उम्मीदवारों पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि पार्टी ने जो आठ उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उसमें ज्यादातर अनजाने चेहरे हैं. ऐसा कोई मजबूत उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा जो राज्यसभा में प्रभावी ढंग से अपनी बात रख सके और जिसकी बात सदन में सुनी जाए. उन्होंने कहा कि कई महत्वपूर्ण लोगों के नाम काटे गए और ऐसे चेहरों को मौका दिया गया है जिन्हें वह हल्का उम्मीदवार मानते हैं.
'कुमार विश्वास के संघर्ष में कुछ कमी रही'
उन्होंने विशेष रूप से कुमार विश्वास का नाम लेते हुए कहा कि अगर कुमार विश्वास राज्यसभा में जाते तो सदन का माहौल अच्छा रहता शेर व शायरी होती अच्छी बहस होती. उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा, शायद उनके परिश्रम में कुछ कमी रह गई है.
प्रोफेसर रामगोपाल यादव को ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि कुमार विश्वास के संघर्ष में कुछ कमी रही, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और कुमार विश्वास सरकार बनाने में सहयोग करते हैं, तो पार्टी कुमार विश्वास को राज्यसभा भेजने में मदद कर सकती है.
तीन पर नहीं, 403 पर नज़र
तीसरे उम्मीदवार के सवाल पर रामगोपाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में साफ कर दिया है कि उनकी नजर तीन पर नहीं बल्कि 403 पर है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना है और पार्टी इस दिशा में काम कर रही है. उनके संपर्क में करीब 30 विधायक हैं लेकिन पार्टी किसी से कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहती है. उन्होंने कहा कि अगर किसी विधायक से वादा किया जाए और बाद में टिकट न दिया जाए तो यह वादा खिलाफी होगी और उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है. इसलिए तीसरा उम्मीदवार आएगा या नहीं यह आज दोपहर 3:00 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा.
प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी यह मान रही है कि समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ गई, तो वह गलत सोच रहे हैं उन्होंने कहा कि भाजपा के आठवीं उम्मीदवार को हराने की क्षमता समाजवादी पार्टी में है. साथ ही उन्होंने दावा किया कि भाजपा के पास भी आठवी उम्मीदवार को जीतने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है.
"इमरान मसूद के बयानों की कद्र नहीं"
इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और दिन-ब-दिन मजबूत होता जा रहा है इमरान मसूद के बयानों पर उन्होंने कहा कि उनके बयानों की कोई कदर नहीं है. इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी या अखिलेश यादव कोई बयान देते हैं तो उन्हीं के बयानों को महत्व दिया जाता है.
"राजभर अनुचित टिप्पणियां करते रहते हैं"
ओमप्रकाश राजभर की टिप्पणियों पर भी रामगोपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि राजभर मीडिया में बने रहने के लिए अनुचित टिप्पणियां करते रहते हैं उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी में उनकी कोई पूछ नहीं है और बाबा उन्हें पूछते नहीं है इसलिए वह लगातार समाजवादी पर टिप्पणी करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति की टिप्पणियों का जवाब देना वह जरूरी नहीं समझते हैं.
मतदाता सूची से नाम काटे जाने पर चुनाव आयोग पर निशाना चाहते हुए इंडिया ब्लॉक के चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्तावित मार्च को लेकर रामगोपाल यादव ने कहा कि यह प्रदर्शन बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें जनता को भी शामिल होना चाहिए.
उन्होंने कहा कि देश भर में करोड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं. लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान ने नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया है, अगर मतदाता सूची से किसी का नाम काट दिया जाए और उसके वोट देने का अधिकार छीन लिया जाए, तो लोकतंत्र में इसका क्या मतलब रह जाता है.
उन्होंने कहा कि जिन मातादाता सूचियों के आधार पर अब तक के चुनाव होते रहे और सरकारें बनती रहीं उन्हें मतदाताओं के नाम अचानक काट दिए जा रहे हैं. रातों-रात किसी को यह कह दिया जाए कि वह देश का नागरिक नहीं है. यह बेहद गंभीर विषय है. उन्होंने कहा कि ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता. इसको लेकर जनता में नाराज़गी है.
प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सांसदों का चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च करना उनका लोकतांत्रिक धर्म है. उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि देश की जनता भी सड़कों पर उतरे और चुनाव आयोग से कहे कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनका नाम दोबारा मतदाता सूची में जोड़े जाएं.
उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए आज 6 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है समाजवादी पार्टी की ओर से प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी ने उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया है तीसरे उम्मीदवार को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही अटकलें पर अखिलेश यादव ने फिलहाल विराम लगा दिया है.
उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा है कि उनकी नजर तीन पर नहीं बल्कि 403 पर है वहीं भाजपा की ओर से आठ उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं. रामगोपाल यादव ने बीजेपी के उम्मीदवारों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीदवारों के बारे में व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी नहीं है.
नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी, अगर समाजवादी पार्टी तीसरा उम्मीदवार उतारती है या बीजेपी की ओर से कोई नया उम्मीदवार मैदान में आता है, तो मुकाबला होने की स्थिति बन सकती थी, लेकिन मौजूदा स्थिति में यदि दोनों दलों के घोषित उम्मीदवारों की संख्या के मुताबिक नामांकन रहता है, तो सभी उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने की संभावनाएं बन सकती है.