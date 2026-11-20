मैनपुरी में रामगोपाल यादव का भाजपा सरकार पर हमला; पंचायत चुनाव को लेकर लगाए आरोप
प्रो. रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि योगी सरकार ग्राम पंचायत, नगर पंचायत के चुनाव कराने से बच रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 11:19 AM IST
मैनपुरी: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रो. रामगोपाल यादव ने पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. वह मैनपुरी के करहल स्थित जीएल रिसोर्ट में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे.
प्रो. रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि योगी सरकार ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगर निगम के चुनाव कराने से बच रही है. उन्होंने कहा कि सरकार जानती है कि इन चुनावों में उसे हार का सामना करना पड़ सकता है, जिसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा.
इसी वजह से भाजपा सरकार विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी कीमत पर पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती है. वहीं, 'राधे-राधे, कमल खिला दे' के नारे को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रो. रामगोपाल यादव ने कहा कि अपना-अपना मुंह है, कोई कुछ भी कह सकता है.
उन्होंने इस तरह की बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पास न कोई नीति है और न कोई कार्यक्रम है. इससे पहले भी रामगोपाल यादव भाजपा सरकार पर हमला बोल चुके हैं. हाल ही में आगरा में हुई दलित रैली के दौरान भी रामगोपाल यादव ने भाजपा सरकार पर अटैक किया था.
मैनपुरी में भाजपा और समाजवादी पार्टी के नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं. विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियां जनाधार बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं. एक तरफ भाजपा की तरफ से पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह लगातार मैनपुरी का दौरा करते रहे. वहीं अब सपा नेता भी मैनपुरी पहुंच रहे हैं.
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