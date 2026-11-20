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मैनपुरी में रामगोपाल यादव का भाजपा सरकार पर हमला; पंचायत चुनाव को लेकर लगाए आरोप

मैनपुरी में रामगोपाल यादव का भाजपा सरकार पर हमला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मैनपुरी: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रो. रामगोपाल यादव ने पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. वह मैनपुरी के करहल स्थित जीएल रिसोर्ट में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे.

प्रो. रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि योगी सरकार ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगर निगम के चुनाव कराने से बच रही है. उन्होंने कहा कि सरकार जानती है कि इन चुनावों में उसे हार का सामना करना पड़ सकता है, जिसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा.