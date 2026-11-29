रामगढ़ सड़क हादसा: घटना की सूचना पर पहुंचे परिजन, पोस्टमार्टम के बाद 8 एंबुलेंसों के जरिए 13 शवों को उनके पैतृक गांव भेजा गया
रामगढ़ में सड़क हादसे के बाद 13 शवों का पोस्टमार्टम किया गया. पोस्टमार्टम के बाद एंबुलेंसों के जरिए शवों को उनके पैतृक गांव भेजा गया
Published : November 29, 2026 at 8:07 PM IST
रामगढ़ः झारखंड के रामगढ़ जिले में एनएच-33 पर हुए भीषण सड़क हादसे ने बिहार के नालंदा जिले के दो परिवारों को उजाड़ दिया. रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए निकले 14 लोगों में से 13 की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एकमात्र जीवित बचे चंदन कुमार जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं. मृतकों में छह सदस्य स्कूल संचालक विवेकानंद कुमार के परिवार के, जबकि चार सदस्य मुकेश कुमार मेहता के परिवार के शामिल हैं.
इस हादसे में विवेकानंद की पत्नी, मां और तीन बच्चों की भी मौत हो गई. जिस घर में खुशियां मनाने की तैयारी थी, वहां अब मातम पसरा है. हादसे के बाद रामगढ़ जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सक्रिय रहा. सभी 13 शवों का पोस्टमार्टम कराकर आठ एंबुलेंस के जरिए उनके पैतृक गांव भेजा गया.
धार्मिक यात्रा बनी जिंदगी का आखिरी सफर
घर से निकले थे मां छिन्नमस्तिका के दरबार में माथा टेकने, लेकिन रास्ते में मौत ने ऐसा कहर बरपाया कि एक साथ 13 जिंदगियां खत्म हो गईं. रविवार की अहले सुबह करीब दो बजे रामगढ़ जिले के कुजू ओपी क्षेत्र अंतर्गत पैंकी गांव के समीप एनएच-33 पर स्कॉर्पियो और एक अज्ञात वाहन के बीच जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोगों को बाहर निकालना मुश्किल हो गया. गाड़ी में कुल 14 लोग सवार थे
वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. रामगढ़ थाना, कुजू पुलिस, मांडू पुलिस और यातायात पुलिस की टीम ने राहत व बचाव कार्य शुरू किया. सभी घायलों को रामगढ़ सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने 13 लोगों को मृत घोषित कर दिया. गंभीर रूप से घायल चंदन कुमार को बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया.
स्कूल संचालक विवेकानंद का पूरा परिवार खत्म
इस हादसे की सबसे दर्दनाक तस्वीर नालंदा जिले के जंघारो गांव से सामने आई. गांव के स्कूल संचालक विवेकानंद कुमार अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ रजरप्पा मंदिर जा रहे थे, लेकिन इस दुर्घटना में विवेकानंद कुमार, उनकी पत्नी अमृता कुमारी, मां प्रमिला देवी और तीन बच्चे सोनाली, शुभम आर्यन व अमन आर्यन की मौत हो गई.
एक ही परिवार के छह सदस्यों की मौत ने पूरे गांव को झकझोर दिया है. बताया जा रहा है कि परिवार में एक महिला सदस्य को सरकारी शिक्षिका की नौकरी मिलने की खुशी में रजरप्पा मंदिर में पूजा-अर्चना की योजना बनाई गई थी. जिस खुशी को परिवार मंदिर में आशीर्वाद लेकर मनाना चाहता था, वही यात्रा पूरे परिवार के लिए आखिरी सफर बन गई.
मुकेश मेहता का परिवार भी हादसे में खत्म
हादसे में दूसरे परिवार पर भी कहर टूटा. कड़ाहड़ीह गांव के मुकेश कुमार मेहता, उनकी पत्नी किरण कुमारी, 10 वर्षीय बेटा साहिल कुमार और छह वर्षीय बेटी वैष्णवी कुमारी की भी मौत हो गई. इसके अलावा स्कॉर्पियो चालक नंदन कुमार, राजू कुमार और सिंटू कुमार ने भी हादसे में अपनी जान गंवा दी. इस तरह हादसे में दो परिवारों के 10 सदस्यों समेत कुल 13 लोगों की मौत हुई है. हादसे में जीवित बचे चंदन कुमार (25 वर्ष) के हैं, जो परिवार के ममेरे रिश्तेदार बताए जा रहे हैं.
सभी 13 मृतकों के नाम और पहचान
- विवेकानंद कुमार (38 वर्ष)–स्कूल संचालक, ग्राम जंघारो
- अमृता कुमारी (31 वर्ष)–पत्नी, विवेकानंद.
- सोनाली कुमारी (16 वर्ष)–पुत्री, विवेकानंद
- शुभम आर्यन (14 वर्ष)–पुत्र, विवेकानंद.
- अमन आर्यन (12 वर्ष)–पुत्र, विवेकानंद
- प्रमिला देवी (62 वर्ष)–मां, विवेकानंद
- मुकेश कुमार मेहता (36 वर्ष)–ग्राम कडाहड़ीह.
- किरण कुमारी (29 वर्ष)–पत्नी, मुकेश.
- साहिल कुमार (10 वर्ष)–पुत्र मुकेश.
- वैष्णवी कुमारी (6 वर्ष)–पुत्री, मुकेश.
- नंदन कुमार (28 वर्ष)–स्कॉर्पियो चालक, ग्राम अकौना.
- राजू कुमार (26 वर्ष)–पिता मनोज प्रसाद, ग्राम जंघारो.
- सिंटू कुमार (28 वर्ष)–पिता अर्जुन प्रसाद, ग्राम दानियाबा.
प्रशासन और पुलिस की निगरानी में चला रेस्क्यू ऑपरेशन
घटना की जानकारी मिलते ही रामगढ़ के उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत घटनास्थल और सदर अस्पताल पहुंचे. अधिकारियों ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और राहत-बचाव कार्यों की निगरानी की. एसडीपीओ आलोक रंजन ने 13 लोगों की मौत की पुष्टि की. जिला प्रशासन की ओर से एसडीओ कृष्ण मुरारी तिर्की मजिस्ट्रेट के रूप में मौजूद रहे. वहीं, एसपीओ हेल्थ कल्याण दास भी सदर अस्पताल से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक व्यवस्था की निगरानी करते रहे. डीसी और एसपी ने मृतकों के परिजनों से संपर्क कर घटना की जानकारी देने और शवों को उनके पैतृक गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई.
पोस्टमार्टम के बाद आठ एंबुलेंसों से भेजे गए शव
सभी 13 मृतकों का पोस्टमार्टम सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार के नेतृत्व में चार सदस्यीय चिकित्सकों की टीम ने किया. इस टीम में डॉ. राहुल बरेलिया, डॉ. स्वराज, डॉ. उदय श्रीवास्तव और डॉ. निशात अहमद शामिल थे. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से आठ एंबुलेंस की व्यवस्था की गई. सभी 13 शवों को उनके पैतृक गांव भेजा गया. कुजू पुलिस ने एंबुलेंस को एस्कॉर्ट करते हुए बिहार तक पहुंचाने की व्यवस्था की. इस दौरान कुजू पुलिस के आरके शर्मा भी पुलिस टीम के साथ रवाना हुए.
रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी की जंग लड़ रहा चंदन
इस भीषण हादसे में एकमात्र जीवित बचे चंदन कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है. पहले उन्हें रामगढ़ के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर किया गया. सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार के अनुसार, चंदन को रिम्स के आईसीयू में बेड नंबर आठ पर शिफ्ट किया गया है. रामगढ़ जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है. रांची में भी चिकित्सकों की टीम ट्रॉमा सेंटर में उनका उपचार कर रही है.
अज्ञात वाहन की तलाश, हादसे के कारणों की जांच
हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर स्कॉर्पियो को टक्कर मारने वाला वाहन कौन था? दुर्घटना के बाद दूसरा वाहन मौके से कैसे गायब हो गया? पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान और दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच में जुटी है. दुर्घटना के कारणों को लेकर फिलहाल आधिकारिक जांच रिपोर्ट का इंतजार है.
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जताया दुख
इस हृदयविदारक घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा शोक व्यक्त किया है. प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के निकटतम परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायल चंदन कुमार को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने घायल के बेहतर इलाज के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं.
रजरप्पा मंदिर में दर्शन की आस लेकर निकले परिवार की यात्रा कभी पूरी नहीं हो सकी. एक हादसे ने दो परिवारों को पूरी तरह उजाड़ दिया. कहीं माता-पिता नहीं रहे, तो कहीं मासूम बच्चों के साथ पूरा परिवार ही खत्म हो गया. आठ एंबुलेंस में 13 शवों को उनके घरों तक पहुंचाया गया, जहां अब अपनों के लौटने का इंतजार नहीं, बल्कि अंतिम विदाई की तैयारी है. एनएच-33 पर हुआ यह हादसा कई सवाल छोड़ गया है. सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 13 मौतों का जिम्मेदार कौन है और टक्कर मारने वाला अज्ञात वाहन चालक कब पुलिस की गिरफ्त में आएगा.
इस दुर्घटना में जीवित बचे चंदन कुमार (25 वर्ष) घायल हैं. वह परिवार के ममेरे रिश्तेदार बताए जा रहे हैं. उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए रांची ले जाया गया है. इस तरह हादसे में जान गंवाने वालों में छह सदस्य विवेकानंद के परिवार के, चार सदस्य मुकेश के परिवार के और तीन अन्य लोग शामिल हैं.
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