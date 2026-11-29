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रामगढ़ सड़क हादसा: घटना की सूचना पर पहुंचे परिजन, पोस्टमार्टम के बाद 8 एंबुलेंसों के जरिए 13 शवों को उनके पैतृक गांव भेजा गया

पोस्टमार्टम के बाद शवों को एंबुलेंस में रखते कर्मी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रामगढ़ः झारखंड के रामगढ़ जिले में एनएच-33 पर हुए भीषण सड़क हादसे ने बिहार के नालंदा जिले के दो परिवारों को उजाड़ दिया. रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए निकले 14 लोगों में से 13 की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एकमात्र जीवित बचे चंदन कुमार जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं. मृतकों में छह सदस्य स्कूल संचालक विवेकानंद कुमार के परिवार के, जबकि चार सदस्य मुकेश कुमार मेहता के परिवार के शामिल हैं.

इस हादसे में विवेकानंद की पत्नी, मां और तीन बच्चों की भी मौत हो गई. जिस घर में खुशियां मनाने की तैयारी थी, वहां अब मातम पसरा है. हादसे के बाद रामगढ़ जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सक्रिय रहा. सभी 13 शवों का पोस्टमार्टम कराकर आठ एंबुलेंस के जरिए उनके पैतृक गांव भेजा गया.