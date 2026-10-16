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झारखंड की शैक्षणिक रैंकिंग में रामगढ़ जिला नंबर वन, 77.86 प्रतिशत स्कोर के साथ हासिल किया पहला स्थान

बच्चों को पढ़ाते शिक्षक ( Etv Bharat )

रामगढ़: झारखंड में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में रामगढ़ जिले ने शानदार प्रदर्शन किया है. सितंबर 2026 की राज्यस्तरीय समग्र जिला शैक्षणिक रैंकिंग में रामगढ़ ने पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार और KPMG की ओर से जारी इस रैंकिंग में जिले को 77.86 प्रतिशत अंक मिले हैं.

इस उपलब्धि के साथ रामगढ़ ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी बेहतर कार्यप्रणाली का प्रदर्शन किया है. रैंकिंग में कोडरमा जिला 77.12 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे और चतरा जिला 76.84 प्रतिशत अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा. तीनों जिलों के बीच अंकों का अंतर कम होने के बावजूद रामगढ़ ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया.