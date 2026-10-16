झारखंड की शैक्षणिक रैंकिंग में रामगढ़ जिला नंबर वन, 77.86 प्रतिशत स्कोर के साथ हासिल किया पहला स्थान
झारखंड की शैक्षिक रैंकिंग में रामगढ़ जिला ने 77.86 प्रतिशत के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया है.
Published : October 16, 2026 at 7:15 AM IST
रामगढ़: झारखंड में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में रामगढ़ जिले ने शानदार प्रदर्शन किया है. सितंबर 2026 की राज्यस्तरीय समग्र जिला शैक्षणिक रैंकिंग में रामगढ़ ने पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार और KPMG की ओर से जारी इस रैंकिंग में जिले को 77.86 प्रतिशत अंक मिले हैं.
इस उपलब्धि के साथ रामगढ़ ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी बेहतर कार्यप्रणाली का प्रदर्शन किया है. रैंकिंग में कोडरमा जिला 77.12 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे और चतरा जिला 76.84 प्रतिशत अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा. तीनों जिलों के बीच अंकों का अंतर कम होने के बावजूद रामगढ़ ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया.
23 मानकों पर हुआ मूल्यांकन
राज्यस्तरीय रैंकिंग तैयार करने के लिए शिक्षा विभाग ने 23 प्रमुख मानकों और उप-मानकों को आधार बनाया. इसमें विद्यार्थियों के सीखने के परिणाम, विद्यालयों की नियमित निगरानी, समय पर आंकड़ों की रिपोर्टिंग, शैक्षणिक योजना, स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति और प्रशासनिक समन्वय जैसे पहलुओं का आकलन किया गया.
रैंकिंग के तहत 70 प्रतिशत वेटेज वाले हाई प्रायोरिटी इंडिकेटर्स में रामगढ़ को 58.44 अंक मिले. वहीं, 30 प्रतिशत वेटेज वाले इनेबलर्स इंडिकेटर्स में जिले ने 19.43 अंक हासिल किए. इन दोनों घटकों के प्रदर्शन के आधार पर जिले का कुल स्कोर 77.86 प्रतिशत रहा.
उपायुक्त ने शिक्षा विभाग की टीम को दी बधाई
जिले की इस उपलब्धि पर डीसी ऋतुराज ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों, प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों और विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को बधाई दी है. उन्होंने इस सफलता को प्रशासनिक और शैक्षणिक टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया.
उपायुक्त के अनुसार, विद्यालयों की नियमित निगरानी, पठन-पाठन की गुणवत्ता में सुधार, समय पर आंकड़ों की रिपोर्टिंग और विभिन्न स्तरों पर बेहतर समन्वय से जिले को यह उपलब्धि हासिल करने में मदद मिली है. उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए भविष्य में भी इस प्रदर्शन को बनाए रखने पर जोर दिया.
हर सरकारी विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर
जिला शिक्षा पदाधिकारी अभय कुमार सिल ने इस उपलब्धि का श्रेय उपायुक्त के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयासों को दिया. उन्होंने कहा कि जिले के शिक्षकों, प्रखंड स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूरी निष्ठा के साथ काम किया है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग का उद्देश्य केवल रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जिले के प्रत्येक सरकारी विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना भी है.
सितंबर की रैंकिंग में प्रथम स्थान मिलने से रामगढ़ के शिक्षा विभाग को प्रोत्साहन मिला है. अब इस प्रदर्शन को आगे भी बरकरार रखने के साथ विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था को और बेहतर बनाना जिले के लिए अहम चुनौती होगी.
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