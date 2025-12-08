ETV Bharat / state

चल यार धक्का मार! पुलिस वाले मारने लगे थाना प्रभारी की गाड़ी में धक्का, जानिए क्या है माजरा

रामगढ़ थाना प्रभारी की गाड़ी उस वक्त डाउन पड़ गई जब उन्हें राउंड पर जाना था, हालांकि किसी तरह उसे स्टार्ट किया गया.

POLICE CAR BROKE IN RAMGARH
गाडी को धक्का लगाते पुलिसकर्मी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 8, 2025 at 5:02 PM IST

रामगढ़: जिले के रामगढ़ थाना से एक एक वीडियो सामने आया जिससे पुलिसिया कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. दरअसल थाना प्रभारी राउंड पर निकलने वाले थे. अपने सहयोगियों के साथ गाड़ी में बैठे भी. लेकिन यह क्या गाड़ी है कि आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है. काफी कोशिश के बाद गाड़ी मान गई और थाना प्रभारी राउंड पर निकल पाए, लेकिन इसके लिए ठंड में भी पसीने छूट गए.

बताते चले कि रामगढ़ थाना प्रभारी, दो पुलिस और ड्राइवर गाड़ी में बैठे थे. सभी लोग क्षेत्र भ्रमण के लिए निकलने वाले थे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई. जिसके बाद गाड़ी में बैठे दो पुलिसकर्मी उतरे. धक्का मारते हुए काफी मशक्कत से गाड़ी को स्टार्ट किया गया. हालांकि पदाधिकारी तकनीकी खराबी का हवाला देते हैं.

थाना प्रभारी की गाड़ी हुई खराब (ईटीवी भारत)

हैरानी की बात यह है कि जब दो पुलिस वाले गाड़ी को धक्का दे रहे थे तो थाना प्रभारी गाड़ी में ही बैठे हुए थे. सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्रोटोकॉल और बैकअप सिस्टम कहां था. मेंटेनेंस के नाम पर होने वाला खर्च आखिर कहां जाता है. ये कुछ सवाल हैं जो पुलिस विभाग की तैयारियों पर उठती है.

धक्का लगाकर गाड़ी स्टार्ट करना यह सवाल खड़ा करता है कि क्या वाकई हमारे थाना प्रबंधन में बैकअप सिस्टम मौजूद भी है. थाने में जिस गाड़ी का रखरखाव नियमित रूप से होना चाहिए, वह नहीं है, जो पुलिस की तैयारी और वाहन प्रबंधन की वास्तविकता उजागर करती है.

गाड़ी में कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिसके कारण धक्का लगाकर गाड़ी को स्टार्ट किया गया. जल्द ही तकनीकी गड़बड़ी को ठीक करा दिया जाएगा: नवीन प्रकाश पांडे, थाना प्रभारी


गनीमत यह रही कि थाना प्रभारी नॉर्मल राउंड पर जा रहे थे. अगर किसी अपराधी को पकड़ने के दौरान यह समस्या होती तो फिर क्या होता सोचने वाली बात है.

RAMGARH POLICE
POLICE CAR BROKE DOWN
पुलिस की गाड़ी खराब
गाड़ी की तकनीकि खराबी
POLICE CAR BROKE IN RAMGARH

