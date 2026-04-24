72 घंटे के अंदर रजरप्पा लूटकांड का खुलासा, 7 आरोपी गिरफ्तार, लूट के 180 जेवर बरामद
रामगढ़ में जेवर दुकान में लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने 7 आरोपियों को धर दबोचा है.
Published : April 24, 2026 at 2:54 PM IST
रामगढ़: रजरप्पा के चितरपुर मोड़ के पास 21 अप्रैल को शिव शंकर ज्वेलर्स दुकान में डकैती हुई थी. रामगढ़ पुलिस ने महज 72 घंटे के अंदर ही मामले का खुलासा कर दिया है. साथ ही पुलिस ने डकैती की घटना में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट के जेवरात, लूट में प्रयुक्त दो बाइक, स्कूटी और एक कार के अलावा पिस्टल और जिंदा गोलियां भी जब्त की है. पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. इसकी पुष्टि रामगढ़ एसपी मुकेश कुमार लुणायत ने की है.
1.05 करोड़ के जेवर की हुई थी लूट
एसपी ने बताया कि 21 अप्रैल को हथियारबंद अपराधियों ने चितरपुर स्थित शिव शंकर ज्वेलर्स में दिनदहाड़े करीब 1.05 करोड़ रुपये के जेवरात लूट लिए थे. घटना के तुरंत बाद डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में जिले के सभी थाना प्रभारियों को शामिल कर एसआईटी गठित की गई थी.
तीन बिहार से और चार झारखंड से गिरफ्तार
एसआईटी ने लगातार छापेमारी करते हुए महज 48 से 60 घंटे के भीतर अलग-अलग राज्यों से अपराधियों को दबोच लिया. जिसमें बिहार के हरनौत से 3, पलामू से 2 और रामगढ़ से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. एसपी ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार अपराधियों के घर के किचन से भारत सरकार लिखा हुआ कार से और कई अन्य स्थानों से कुल 180 प्रकार के सोने-चांदी के जेवरात बरामद किए हैं.
गिरफ्तार आरोपियों का नाम और पता
रामगढ़ के माण्डू थाना क्षेत्र के ग्राम बरकट्ठी निवासी सुभानी अंसारी उर्फ ललका, बिहार के नालंदा जिला के बेना थाना क्षेत्र के ग्राम सलेमपुर निवासी (वर्तमान पता-रेलवे क्वॉर्टर न०-डी0/21/301 थाना हरनौत जिला नालंदा) मनीष कुमार, बिहार के नालंदा जिला के बेना थाना क्षेत्र के ग्राम सलेमपुर निवासी (वर्तमान पता-रेलवे क्वॉर्टर न० डी०/21/301 थाना हरनौत जिला नालंदा) रीना देवी, बिहार के नालंदा जिला के नुसराय थाना क्षेत्र के ग्राम गणपुरा निवासी चन्द्रावती देवी, रांची के पंडरा थाना क्षेत्र के देवी मंडप रोड, रेड रोज स्कूल के पास, हेसल निवासी आनंद कुमार, रांची के न्यू विधानसभा थाना क्षेत्र के नीचे मुड़मा ग्राम नयासराय निवासी अरबाज अंसारी और रांची के पुंदाग थाना क्षेत्र के डिपा टोली ईलाही नगर निवासी नसरूल्ला अंसारी उर्फ राजा शामिल हैं.
इनमें से रांची निवासी अरबाज अंसारी और नसरूल्ला अंसारी उर्फ राजा की गिरफ्तारी पलामू से हुई है. वहीं रामगढ़ निवासी सुभानी अंसारी उर्फ ललका और रांची जिला निवासी आनंद कुमार की गिरफ्तारी रामगढ़ से हुई है. साथ ही मनीष कुमार, रीना देवी और चन्द्रावती देवी की गिरफ्तारी बिहार से हुई है.
जब्त सामानों की विवरणी
एक पिस्टल मैगजीन लगा हुआ, तीन 9 एमएम का जिंदा कारतूस, दो मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, एक कार, एक स्मार्टफोन, सोने-चांदी के 180 आइट्मस.
सुभानी अंसारी पर पूर्व से दर्ज हैं 15 मामले
एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में सुभानी अंसारी उर्फ ललका पर पहले से करीब 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं. गिरोह ने वारदात से पहले रेकी कर सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में कुछ अपराधी अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. एसपी ने भरोसा जताया कि जल्द ही इस कांड में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी
एसपी ने साफ कर दिया है कि अपराधियों के लिए अब जिले में कोई जगह नहीं है. हालांकि कुछ अन्य संदिग्धों की तलाश में पुलिस की छापेमारी अभी भी जारी है. अभी इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त फरार चल रहा है. पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.
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