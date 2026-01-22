रामगढ़ में दयाल स्टील फैक्ट्री लूटकांड का पर्दाफाश, अंतरजिला चोर गिरोह के सात शातिर गिरफ्तार
रामगढ़ में चोर गिरोह के सात सदस्य पकड़े गए हैं. इस गिरोह के सदस्य दयाल स्टील फैक्ट्री में लूटकांड में शामिल थे.
रामगढ़: दयाल स्टील फैक्ट्री में लूट की वारदात का रामगढ़ पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में चोर गिरोह के सात सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से एक लाख तीन हजार रुपये नगद, एक देशी कट्टा, दो कारतूस, छह मोबाइल, तांबा का तार बरामद किया गया है. साथ ही एक टाटा मैजिक और एक बोलोरो वाहन जब्त किया गया है. इसकी पुष्टि रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने की है.
एसपी ने बताया कि रामगढ़ थाना क्षेत्र में 12 जनवरी को चाहा स्थित दयाल स्टील फैक्ट्री में 10 से 12 हथियारबंद अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था. अपराधी फैक्ट्री की चहारदीवारी में सेंध लगाकर अंदर दाखिल हुए थे और सुरक्षा गार्ड को पिस्टल का भय दिखाकर बंधक बना लिया था और 20-25 लाख रुपये के कॉपर वायर सहित अन्य कीमती सामान चार पहिया वाहन में लोड कर फरार हो गए थे.
घटना के बाद रामगढ़ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी परमेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई थी. टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर अपराधियों की पहचान की और उनकी गतिविधि पर नजर रखना शुरू किया.
वाहन चेकिंग अभियान में पकड़े गए अपराधी
इसी क्रम में गुरुवार की सुबह पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दयाल स्टील फैक्ट्री लूटकांड में शामिल अपराधी एनएच-23 के बारलौग छतरमांडु क्षेत्र से होते हुए कुज्जू की ओर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छतरमांडु के पास वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया. इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की बोलेरो गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने भागने की कोशिश की. पुलिस ने पीछा कर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और बोलेरो को जब्त कर लिया.
अपराधियों की निशानदेही पर लूट का सामान बरामद
पूछताछ में अपराधियों ने स्वीकार किया कि नगद राशि दयाल स्टील फैक्ट्री से लूटे गए सामान को बेचकर प्राप्त की गई थी. अभियुक्तों की निशानदेही पर हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र से भी लूट का सामान बरामद किया गया. पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार सभी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास रहा है.
गिरफ्तार अभियुक्तों का है आपराधिक इतिहास
रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने बताया कि यह अंतर जिलास्तरीय चोर हैं, जो हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो के बंद पड़े प्लांट और गोदाम को निशाना बनाते हैं. उन्होंने बताया कि पकड़े गए कई चोरों का आपराधिक इतिहास भी है.
