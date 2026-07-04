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रामगढ़ पुलिस का डिजिटल वार, 1971 अपराधियों की कुंडली तैयार, एसपी ने बनाई स्पेशल विंग

क्राइम प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन विंग में शामिल पुलिस पदाधिकारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )