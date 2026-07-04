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रामगढ़ पुलिस का डिजिटल वार, 1971 अपराधियों की कुंडली तैयार, एसपी ने बनाई स्पेशल विंग

रामगढ़ पुलिस ने अपराधियों की डिजिटल कुंडली तैयार की है. चिन्हित अपराधियों की गतिविधि पर नजर रखने के लिए स्पेशल विंग बनाई गई है.

Ramgarh Police
क्राइम प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन विंग में शामिल पुलिस पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 4, 2026 at 3:04 PM IST

3 Min Read
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रामगढ़ः अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने और अपराधियों की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखने के लिए रामगढ़ पुलिस ने बड़ी पहल करते हुए जिले में पहली बार अपराधियों की 'डिजिटल कुंडली' तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. साथ ही पुलिस ने 36 सदस्यीय क्राइम प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन विंग (CP&DW) का गठन किया है, जो जिले के आरोप-पत्रित अपराधियों की डिजिटल प्रोफाइल तैयार कर उनकी लगातार निगरानी करेगी. इसके लिए अत्याधुनिक डिजिटल क्रिमिनल मॉनिटरिंग पोर्टल भी विकसित किया गया है.

1971 अपराधियों का डिजिटल डाटा तैयार

रामगढ़ पुलिस की इस नई व्यवस्था के तहत 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2026 तक हत्या, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस, रंगदारी, डकैती, लूट, चोरी, वाहन चोरी, गृहभेदन और उत्पाद अधिनियम जैसे गंभीर मामलों में आरोप-पत्रित 1,971 अपराधियों का विस्तृत डिजिटल डाटा तैयार किया गया है. इनमें 1,374 अपराधी रामगढ़ जिले के, 458 अन्य जिलों के तथा 139 अन्य राज्यों के शामिल हैं.

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पुलिस पदाधिकारियों संग बैठक करते एसपी मुकेश कुमार लुणायत. (फोटो-ईटीवी भारत)

डिजिटल डाटा से पुलिस को मिलेगी मददः एसपी

रामगढ़ एसपी मुकेश कुमार लुणायत ने बताया कि यह पोर्टल अपराधियों के आपराधिक इतिहास, वर्तमान पते, भौतिक सत्यापन, आपराधिक गतिविधियों और उनके मोडस ऑपरेंडी (अपराध करने के तरीके) का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखेगा. इससे पुलिस को किसी भी घटना के बाद संदिग्ध अपराधियों तक तेजी से पहुंचने और अपराध के पैटर्न का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी.

विशेष विंग में ये पुलिस पदाधिकारी शामिल

इस विशेष विंग में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मुख्यालय डीएसपी, सभी पुलिस निरीक्षक, थाना एवं ओपी प्रभारी के साथ प्रत्येक थाना से नामित नोडल पदाधिकारियों को शामिल किया गया है. पूरी टीम पुलिस अधीक्षक के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में कार्य करेगी और समय-समय पर अपराधियों का भौतिक सत्यापन कर उनकी डिजिटल प्रोफाइल अपडेट करेगी. इस डिजिटल सिस्टम से न केवल अंतर थाना समन्वय मजबूत होगा, बल्कि अपराधों के अनुसंधान और उद्भेदन की गति भी बढ़ेगी. साथ ही जेल से जमानत पर बाहर आए अपराधियों की गतिविधियों पर भी प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी.

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क्राइम प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन विंग में शामिल पुलिस पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को दिए निर्देश

पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत ने सभी अधिकारियों को आवश्यकतानुसार अपराधियों का डोजियर तैयार करने, निगरानी प्रस्ताव भेजने, जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाई करने तथा अन्य कानूनी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. वहीं आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे अपराध या अपराधियों से जुड़ी किसी भी सूचना को निडर होकर पुलिस तक पहुंचाएं. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.

रामगढ़ पुलिस की यह डिजिटल पहल अपराध नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इससे अपराधियों पर लगातार नजर रखते हुए कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सकेगा.

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