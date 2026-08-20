हाईटेक हुई रामगढ़ पुलिस, PRISM से FIR और Final Report तक होगी हर मामले की डिजिटल निगरानी
रामगढ़ पुलिस ने FIR से लेकर अंतिम रिपोर्ट तक मामलों को ट्रैक करने के लिए PRISM डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है.
Published : August 20, 2026 at 6:24 PM IST|
Updated : August 20, 2026 at 6:41 PM IST
रामगढ़: लंबित मामलों के समयबद्ध निष्पादन, अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार और पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में रामगढ़ पुलिस ने एक बड़ी डिजिटल पहल की है. एसपी मुकेश कुमार लुणायत के नेतृत्व में रामगढ़ पुलिस ने PRISM (Police Review of Investigation Status & Monitoring) नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है.
पुलिस के अनुसार, इस तरह की पहल शुरू करने वाला रामगढ़ राज्य का पहला जिला बना है. “From FIR to Final Report- Under One Prism” की थीम पर तैयार इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ 20 अगस्त 2026 को पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत ने की.
FIR से Final Report तक हर चरण की होगी निगरानी
PRISM के माध्यम से किसी भी आपराधिक कांड में FIR दर्ज होने से लेकर अंतिम प्रतिवेदन या आरोप-पत्र दाखिल होने तक अनुसंधान के प्रत्येक महत्वपूर्ण चरण की डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी. इसमें प्राथमिकी, अनुसंधानकर्ता, कांड का प्रकार, पर्यवेक्षण, प्रतिवेदन- 2, प्रगति प्रतिवेदन, साक्ष्य संकलन, अभियुक्त की स्थिति, वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्य समेत अनुसंधान से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की निगरानी होगी. इसके साथ ही 60 और 90 दिनों की वैधानिक समय-सीमा में कांड का निष्पादन हुआ या नहीं, इसकी भी लगातार समीक्षा की जाएगी.
आज दिनांक 20.08.2026 को रामगढ़ पुलिस द्वारा अभिनव डिजिटल पहल *PRISM (Police Review of Investigation Status & Monitoring)* का शुभारंभ किया गया। PRISM पोर्टल के माध्यम से *प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर आरोप-पत्र/अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किए जाने तक अनुसंधान के प्रत्येक pic.twitter.com/ilLe5aPtPu— Ramgarh Police (@RamgarhPolice) August 20, 2026
SP से थाना प्रभारी तक सीधी मॉनिटरिंग
PRISM की मदद से पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक और थाना प्रभारी हर मामले कांड की प्रगति को डिजिटल माध्यम से देख सकेंगे. अनुसंधान में जहां भी कार्रवाई लंबित होगी, वहां संबंधित अनुसंधानकर्ता को समयबद्ध कार्रवाई के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा सकेंगे.
पोर्टल में डिजिटल रिमाइंडर और मॉनिटरिंग सिस्टम भी विकसित किया गया है. इससे किसी कांड की वैधानिक समय-सीमा समाप्त होने से पहले ही अधिकारियों को इसकी जानकारी मिल सकेगी और लंबित कार्रवाई को समय रहते पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा.
60/90 दिन वाले कांडों पर विशेष फोकस
रामगढ़ पुलिस ने PRISM के जरिए 60 एवं 90 दिनों की वैधानिक समय-सीमा वाले कांडों के त्वरित निष्पादन को विशेष प्राथमिकता दी है. इसके अलावा NCLI (New Criminal Laws Implementation) Portal पर रामगढ़ जिले के प्रदर्शन में सुधार करना भी इस डिजिटल पहल का प्रमुख उद्देश्य है.
पुलिस का मानना है कि डाटा आधारित नियमित समीक्षा से अनुसंधान में होने वाली अनावश्यक देरी को कम किया जा सकेगा और प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही तय होगी.
PRISM लॉन्च करते हुए एसपी मुकेश कुमार लुणायत ने बताया कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म FIR से लेकर Final Report तक हर कांड की प्रगति को एकीकृत रूप से मॉनिटर करने में मदद करेगा. 60/90 दिनों की वैधानिक अवधि में मामलों के समयबद्ध निष्पादन और NCLI Portal पर जिले के प्रदर्शन में सुधार के लिए नियमित एवं डाटा आधारित समीक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा कि कोई भी कांड अनावश्यक रूप से लंबित न रहे और हर अनुसंधानकर्ता एवं पर्यवेक्षी पदाधिकारी की समयबद्ध जवाबदेही सुनिश्चित हो, इसके लिए PRISM काफी उपयोगी साबित होगा.
रामगढ़ पुलिस के मुताबिक, आधुनिक तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल के जरिए नागरिक-केंद्रित, पारदर्शी, उत्तरदायी और परिणामोन्मुख पुलिसिंग को मजबूत करने की दिशा में PRISM एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे न केवल लंबित कांडों की निगरानी बेहतर होगी, बल्कि अनुसंधान की गुणवत्ता और समयबद्धता में भी सुधार आने की उम्मीद है.
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