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रामगढ़ पुलिस की नई पहल ‘प्रहरी’ लॉन्च, अब अड्डेबाजों की खैर नहीं, 114 ठिकाने रडार पर

पुलिस पदाधिकारियों और जवानों के साथ पैदल मार्च करते रामगढ़ एसपी मुकेश कुमार लुणायत. ( फोटो-ईटीवी भारत )