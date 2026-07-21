रामगढ़ में बाइक चोरी के नेटवर्क का खुलासा, तीन शातिर चोर गिरफ्तार, सात वाहन जब्त
रामगढ़ पुलिस ने बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया.
Published : July 21, 2026 at 5:20 PM IST
रामगढ़: जिले में वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रामगढ़ पुलिस ने अंतरजिला बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे और निशानदेही पर चोरी की सात मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं. इनमें कई वाहनों के इंजन और चेसिस नंबर घिसे हुए पाए गए, जिससे उनकी पहचान छिपाने की कोशिश की गई थी.
अभियान के दौरान पुलिस ने आरोपियों को दबोचा
पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत के निर्देश पर जिले में संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने अलग-अलग स्थानों पर वाहन जांच और छापेमारी अभियान चलाया. अभियान के दौरान पुलिस ने बढ़की कुंदरूकला निवासी मो. नजरूल अंसारी और मो. निसार अंसारी को दो मोटरसाइकिलों के साथ दबोच लिया.
पुलिस ने सात मोटरसाइकिलें बरामद की
प्रेस कॉंफ्रेंस के दौरान एसपी मुकेश कुमार लुणायत ने बताया कि पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि दोनों बाइक चोरी की हैं. इसके बाद उनकी निशानदेही पर पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से चोरी की पांच और मोटरसाइकिल बरामद किए. जांच के दौरान गिरोह से जुड़े एक अन्य आरोपी रंजीत महतो को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके पास बिक्री के लिए रखी दो बाइक बरामद हुई है.
पुलिस के अनुसार, बरामद सात मोटरसाइकिलों के इंजन और चेसिस नंबर मिटाए या घिसे हुए मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि चोरी के वाहनों की पहचान छिपाकर उन्हें बेचने या खपाने की तैयारी थी.
तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत भेजा गया
जांच में यह भी सामने आया कि मुख्य आरोपी मो. नजरूल अंसारी कोई नया अपराधी नहीं है. उसके खिलाफ रामगढ़, कुजू, चरही और बोकारो के विभिन्न थानों में वर्ष 2008 से लेकर 2022 तक वाहन चोरी और चोरी की संपत्ति रखने जैसे गंभीर मामलों में कई प्राथमिकी दर्ज हैं. पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि चोरी की इन मोटरसाइकिलों का संबंध जिले और आसपास के अन्य थाना क्षेत्रों में दर्ज वाहन चोरी की घटनाओं से है या नहीं.
रामगढ़ पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि संपत्ति संबंधी अपराधों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और वाहन चोरी में शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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