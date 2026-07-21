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रामगढ़ में बाइक चोरी के नेटवर्क का खुलासा, तीन शातिर चोर गिरफ्तार, सात वाहन जब्त

रामगढ़: जिले में वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रामगढ़ पुलिस ने अंतरजिला बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे और निशानदेही पर चोरी की सात मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं. इनमें कई वाहनों के इंजन और चेसिस नंबर घिसे हुए पाए गए, जिससे उनकी पहचान छिपाने की कोशिश की गई थी.

अभियान के दौरान पुलिस ने आरोपियों को दबोचा

पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत के निर्देश पर जिले में संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने अलग-अलग स्थानों पर वाहन जांच और छापेमारी अभियान चलाया. अभियान के दौरान पुलिस ने बढ़की कुंदरूकला निवासी मो. नजरूल अंसारी और मो. निसार अंसारी को दो मोटरसाइकिलों के साथ दबोच लिया.

जानकारी देते पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत (Etv Bharat)

पुलिस ने सात मोटरसाइकिलें बरामद की

प्रेस कॉंफ्रेंस के दौरान एसपी मुकेश कुमार लुणायत ने बताया कि पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि दोनों बाइक चोरी की हैं. इसके बाद उनकी निशानदेही पर पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से चोरी की पांच और मोटरसाइकिल बरामद किए. जांच के दौरान गिरोह से जुड़े एक अन्य आरोपी रंजीत महतो को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके पास बिक्री के लिए रखी दो बाइक बरामद हुई है.

पुलिस के अनुसार, बरामद सात मोटरसाइकिलों के इंजन और चेसिस नंबर मिटाए या घिसे हुए मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि चोरी के वाहनों की पहचान छिपाकर उन्हें बेचने या खपाने की तैयारी थी.