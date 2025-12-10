ETV Bharat / state

रामगढ़ पुलिस ने किया खुलासा, बोकारो से 4 लाख नगद और जेवर समेत चोर को किया गिरफ्तार

रामगढ़ में लाखों रुपए नगद और जेवर चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने बोकारो से गिरफ्तार कर लिया है.

POLICE ARRESTED THIEF IN RAMGARH
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 10, 2025 at 7:55 PM IST

रामगढ़: घर में घुसकर 12 लाख नगद और सोने चांदी के जेवर चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मौके पर चोर के पास से 4 लख रुपए और सोने चांदी के जेवर भी बरामद किया गया है. बता दें कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के जेल रोड स्थित मनोज कुमार के घर से 7 दिसंबर 2025 को 12 लाख रुपए नगद सोना-चांदी के जेवर दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था.

मामले को लेकर पीड़ित द्वारा सूचना के बाद एसपी अजय कुमार ने एसडीपीओ रामगढ़ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था. टीम ने तकनीकी आधार पर छापेमारी कर कांड में शामिल अभियुक्त शनि करमाली उर्फ शनि लोहरा को बोकारो जिला के दुंदीबाग बाजार स्थित झोपड़पट्टी से गिरफ्तार किया है. मौके से पुलिस ने अभियुक्त के पास से रूपए और सोना-चांदी भी बरामद किया है. अभियुक्त चोरी के कुछ रुपए और जेवर अपने साथ ले गया था और कुछ अपने घर में ही रखा था. जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है.

मामले को लेकर जानकारी देते एसपी (POLICE ARRESTED THIEF IN RAMGARH)

बोकारो से आरोपी को किया गिरफ्तार

रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने बताया कि दिनदहाड़े चोरी की शिकायत प्राप्त हुई थी. जिसके बाद रामगढ़ थाना में मामला दर्ज कर एसआईटी का गठन किया गया था. एसपी ने बताया कि तकनीकी साक्ष्य के आधार पर चोर को बोकारो से गिरफ्तार किया गया है. आरोपी की निशानदेही पर बोकारो और रामगढ़ जहां वह भाड़ा के घर में रहता था, वहां से बाकी के रुपए और जेवर को बरामद कर लिया गया है. एसपी ने बताया गिरफ्तार चोर का आपराधिक इतिहास रहा है.

आरोपी पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं: एसपी

एसपी ने बताया कि अभियुक्त पर बोकारो सेक्टर-12 और बोकारो स्टील सिटी में 2024 का मामला दर्ज है. वहीं रामगढ़ थाना में भी अप्रैल 2025 का एक मामला दर्ज है. गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 4 लाख 12 हजार 350 रुपए, अलग-अलग प्रकार के 8 पीस सोने का जेवर, 7 पीस चांदी का जेवर और एक मोबाइल बरामद किया गया है.

