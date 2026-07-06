रामगढ़ पुलिस का 'ऑपरेशन क्लीन': कार्रवाई में पकड़ा गया प्रिंस खान गैंग का शूटर
रामगढ़ पुलिस ने एनकाउंटर में प्रिंस खान गैंग के शूटर को गिरफ्तार किया है.
Published : July 6, 2026 at 9:11 PM IST
रामगढ़: पुलिस ने जिला में सक्रिय संगठित अपराध पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे गिरोह की साजिश का पर्दाफाश किया है, जो किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था.
भुरकुंडा में पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच हुई मुठभेड़ के बाद न सिर्फ गैंग के सक्रिय शूटर शिवराज राम को गिरफ्तार किया गया. साथ ही उसके नेटवर्क से जुड़े एक अन्य आरोपी आरिज आलम उर्फ टिंकल की गिरफ्तारी के साथ पूरी आपराधिक चेन भी पुलिस के रडार पर आ गई.
रामगढ़ में पैर पसारने से पहले ही शिकंजे में प्रिंस खान के गुर्गे
इन दोनों अभियानों में कुल चार देसी पिस्टल, आठ मैगजीन, 82 जिंदा कारतूस, एक पिस्टल होल्स्टर और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. रामगढ़ में पैर पसारने से पहले ही प्रिंस खान के गुर्गे का हाफ एनकाउंटर के बाद जिला के लोग राहत की सांस ले रहे हैं.
शिवा डोम की गतिविधियों पर पुलिस रख रही थी निगरानी
रामगढ़ एसपी मुकेश कुमार लुणायत ने प्रेस वार्ता में बताया कि भुरकुंडा निवासी शिवराज राम उर्फ शिवा डोम की गतिविधियों पर पिछले कुछ दिनों से लगातार निगरानी रखी जा रही थी. यह 14 मई को ही जेल से छूटकर आया था. रांची और धनबाद पुलिस से मिले खुफिया इनपुट में यह संकेत मिला था कि वह कुख्यात भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान के इशारे पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है. इसी सूचना के आधार पर रामगढ़, रांची और धनबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन शुरू किया.
पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग
पूछताछ के दौरान शिवा डोम ने स्वीकार किया कि उसने हाल ही में चार अवैध हथियार जुटाए थे और इसे रखने के लिए आरिज को दे दिए. जब आरिज को पकड़ा गया तब आरिज ने बताया कि उसे 21 गोली और दो पिस्टल दिया गया है और जब दोबारा शिवा से पूछताछ हुई. पुलिस उसकी निशानदेही पर हथियार बरामद करने रिवर साइड स्थित बंद पड़े सेंट्रल स्कूल परिसर पहुंची, तो आरोपी ने अचानक छिपाकर रखी पिस्टल निकाल ली और पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. इसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में नियंत्रित फायरिंग की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी. घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर पहले सीसीएल अस्पताल और फिर बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची भेजा गया. घटनास्थल से एफएसएल टीम ने वैज्ञानिक साक्ष्य भी जुटाए.
मुर्गी पालन वाले कमरे से निकले हथियार
शिवराज राम उर्फ शिवा डोम से पूछताछ के बाद जब जांच आगे बढ़ी तो पुलिस कुज्जू क्षेत्र में उसके साथी आरिज आलम उर्फ टिंकल के घर तक पहुंच गई. आरिज आलम जब पकड़ा गया और पूछताछ हुई तब उसने बताया कि जिस कमरे में मुर्गी पालन होता था, उसी ठिकाने से दो देसी पिस्टल, चार मैगजीन और 21 जिंदा कारतूस बरामद हुए. पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि यह हथियार उसी आपराधिक नेटवर्क से जुड़े लोगों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए थे, जिसका संचालन शिवा डोम और उसके गिरोह के सदस्य कर रहे थे.
विभिन्न संगठित गिरोहों के लिए काम कर चुका है शिवराज राम
पुलिस के मुताबिक, शिवराज राम उर्फ शिवा डोम का आपराधिक रिकॉर्ड लंबा रहा है. उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर अपराधों के कई मामले दर्ज हैं. जांच में यह भी सामने आया है कि वह पहले विभिन्न संगठित गिरोहों के लिए काम कर चुका था और वर्तमान में प्रिंस खान गिरोह से जुड़ा हुआ था. पुलिस अब उसके फरार साथियों, हथियारों के सप्लायर और पूरे नेटवर्क की आर्थिक एवं आपराधिक गतिविधियों की गहन पड़ताल कर रही है.
फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी
यदि समय रहते यह कार्रवाई नहीं होती, तो रामगढ़ जिले के आस पास के जिले में किसी बड़ी वारदात से इनकार नहीं किया जा सकता था. दोनों मामलों में अब तक कुल चार देसी पिस्टल, आठ मैगजीन, 82 जिंदा कारतूस, एक पिस्टल होल्स्टर और तीन मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है और पूरे गिरोह को ध्वस्त करने की दिशा में अभियान तेज कर दिया गया है.
जब्ती सामान का विवरण (दोनों मामलों में कुल बरामदगी)
- देसी पिस्टल – 4
- मैगजीन – 8
- जिंदा कारतूस – 82
- पिस्टल होल्स्टर – 1
- मोबाइल फोन – 3
शिवराज राम उर्फ शिवा डोम का आपराधिक इतिहास
शिवराज राम उर्फ शिवा डोम के खिलाफ पूर्व से कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं. उसके विरुद्ध निम्नलिखित थानों में केस दर्ज
- पतरातू थाना कांड संख्या 181/2024 (दिनांक 06.07.2024)
- पतरातू (भुरकुंडा) थाना कांड संख्या 182/2024 (दिनांक 07.07.2024)
- बड़कागांव (उरीमारी ओपी) थाना कांड संख्या 286/2025 (दिनांक 21.12.2025)
- बड़कागांव (उरीमारी ओपी) थाना कांड संख्या 01/2026 (दिनांक 08.01.2026)
- लोहसिंघना थाना कांड संख्या 57/2026 (दिनांक 22.05.2026)
इन मामलों में उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट तथा अन्य गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस के अनुसार वह पहले विभिन्न संगठित गिरोहों से जुड़ा रहा और वर्तमान में प्रिंस खान गिरोह के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था.
दूसरे गिरफ्तार आरोपी आरिज आलम उर्फ टिंकू का आपराधिक इतिहास
- मांडू (कुज्जू) थाना कांड संख्या 281/2017 (दिनांक 22.11.2017)
- पतरातू (भुरकुंडा) थाना कांड संख्या 241/2024 (दिनांक 15.08.2024)
आरिज आलम के खिलाफ भी पूर्व से आपराधिक मामले दर्ज हैं. वर्तमान मामले में उसके कब्जे से दो देसी पिस्टल, चार मैगजीन और 21 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं तथा आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई.
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