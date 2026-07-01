सब-रजिस्ट्रार हत्याकांड में 4 महिलाओं समेत 7 आरोपी गिरफ्तार, 24 घंटे के अंदर रामगढ़ पुलिस को मिली सफलता
रामगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सब-रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल की हत्या मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : July 1, 2026 at 5:12 PM IST
रामगढ़ः जिले के मांडू थाना क्षेत्र के हुवाग पंचायत अंतर्गत बलसगरा गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई गिरिडीह के सब-रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल की निर्मम हत्या के मामले में रामगढ़ पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर बड़ी कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल खून से सनी ईंट और बांस का डंडा भी बरामद किया है. सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, जबकि मामले की जांच अभी जारी है.
इलाज के दौरान मृत घोषित किया गया
पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत के अनुसार 30 जून की सुबह करीब 8:40 बजे मांडू थाना को सूचना मिली कि पूर्व से चले आ रहे जमीन विवाद को लेकर कुछ लोग गिरिडीह में पदस्थापित सब-रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल के साथ मारपीट कर रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल बालेश्वर पटेल को तत्काल रामगढ़ के 'होप' अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
सात आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
मृतक की पत्नी के आवेदन पर मांडू थाना में हत्या सहित अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया. टीम ने स्थानीय लोगों से पूछताछ, मानवीय सूचना, तकनीकी इनपुट, घटनास्थल से मिले साक्ष्य, एफएसएल टीम की जांच और वायरल वीडियो फुटेज के विश्लेषण के आधार पर ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
गिरफ्तार आरोपियों में संतोष कुमार साव उर्फ पमपम, रामू साव उर्फ ज्ञानी, शकुंतला देवी, रूबी कुमारी, विनय कुमार, पूजा कुमारी और लक्ष्मी देवी उर्फ डोली कुमारी शामिल हैं.
हत्या में प्रयुक्त खून से सनी ईंट और बांस बरामद
पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त खून से सनी ईंट और बांस का डंडा भी जब्त कर लिया है. पुलिस का कहना है कि मामले में अनुसंधान जारी है और घटना में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आने पर उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.
इस पूरे अभियान में एसडीपीओ आलोक रंजन, मांडू थाना प्रभारी दीपक कुमार, वेस्ट बोकारो ओपी प्रभारी दीपक कुमार, कुज्जू ओपी प्रभारी आशुतोष कुमार समेत कई पुलिस अधिकारियों और सशस्त्र बलों की संयुक्त टीम शामिल रही.
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