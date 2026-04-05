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रामगढ़ में राहुल दुबे गैंग के सात गुर्गे गिरफ्तार, हथियार और कार बरामद

रामगढ़: जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में कुख्यात राहुल दुबे गैंग के सात सदस्यों को गिरफ्तार करके एक बड़ी आपराधिक साजिश को नाकाम कर दिया है. यह कार्रवाई एसपी अजय कुमार के निर्देश पर पतरातू अनुमंडल क्षेत्र में चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान की गई. पुलिस ने एक देसी पिस्टल, चार जिंदा कारतूस, एक कार, एक लैपटॉप और आठ मोबाइल फोन भी जब्त किए.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तुषार सिंह, मिथुन कुमार और अमन अंसारी के तौर पर हुई है. तलाशी के दौरान तुषार के पास से एक लोडेड देसी रिवॉल्वर और दो जिंदा कारतूस मिले. पूछताछ में आरोपियों ने ओवरब्रिज साइट पर हुई पिछली फायरिंग की घटना में शामिल होने की बात मानी और बताया कि वे इस घटना को दोहराने की योजना बना रहे थे.

जानकारी देते एसपी (Etv Bharat)

आरोपियों की जानकारी के बाद, पुलिस ने और छापेमारी की और चार अन्य अपराधियों कुणाल सिंह उर्फ ​​शिवम, बादल सिंह उर्फ ​​कुणाल, सुमित पांडे और सनी बेदिया को गिरफ्तार किया. पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, चार जिंदा कारतूस, एक कार, एक लैपटॉप और आठ मोबाइल फोन भी जब्त किए.

रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 29 मार्च को MGCPL ओवरब्रिज निर्माण स्थल पर हुई फायरिंग की घटना के पीछे राहुल दुबे गैंग का हाथ था. कंपनी ने लेवी दिए बिना काम फिर से शुरू कर दिया, जिसके बाद गैंग के सदस्य एक और फायरिंग की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे.

उन्होंने कहा कि खुफिया जानकारी मिली थी कि गैंग के कुछ सदस्य मोटरसाइकिल और कारों पर पतरातू इलाके में घूम रहे हैं और साइट की रेकी कर रहे हैं. सूचना मिलने पर पतरातू अनुमंडल में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया. एक संदिग्ध कार और एक बाइक को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बाइक सवार दो लोग भागने में कामयाब रहे, जबकि कार का ड्राइवर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे के गार्डर से टकरा गया. कार में सवार तीन आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. तलाशी के दौरान एक देसी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और कई मोबाइल फोन बरामद किए गए.