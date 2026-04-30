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रामगढ़ में साइबर गिरोह के चार सदस्य गिरफ्तार, फर्जी बैंक खातों से होती थी देशभर में ठगी

पुलिस की गिरफ्त में चार साइबर आरोपी ( Etv bharat )

रामगढ़: जिले में साइबर अपराध थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो फर्जी बैंक खातों के जरिए पूरे देश में ठगी का जाल फैला रहा था. इस गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और जांच में जो खुलासे हुए हैं, वो चौंकाने वाले हैं.

संदिग्ध बैंक खाते से हुआ खुलासा

रामगढ़ में साइबर अपराध थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक संगठित साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. यह गिरोह बैंक खातों के जरिए संदिग्ध लेनदेन करके अलग-अलग राज्यों में लोगों को निशाना बना रहा था. मामले का खुलासा तब हुआ जब गृह मंत्रालय के 14C प्रोजेक्ट के तहत 'प्रतिबिंब' प्लेटफॉर्म पर एक संदिग्ध बैंक खाते की जानकारी मिली. यह खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुला था और रामगढ़ के कुज्जू क्षेत्र से जुड़ा हुआ पाया गया.

जानकारी देते पुलिस उपाधीक्षक (Etv bharat)

देशभर में दर्ज हुई कुल 274 शिकायत

जांच में सामने आया कि यह खाता 'श्री गणेश इंटरप्राइजेज' के नाम पर MSME योजना के तहत खोला गया था लेकिन असल में यह खाता साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था. इस एक खाते से जुड़े देशभर में कुल 274 शिकायतें दर्ज पाई गईं. इस एक खाते से जुड़े देश के विभिन्न राज्यों में कुल 274 शिकायतें दर्ज पाई गईं. महाराष्ट्र (48), कर्नाटक (27), उत्तर प्रदेश (27), तमिलनाडु (25), तेलंगाना (22) और पश्चिम बंगाल (20) जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए.

खाताधारकों को बदले में मिलती थी बड़ी रकम

पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मुख्य सरगना रितेश अग्रवाल उर्फ मुन्ना और सोनू कुमार झा के कहने पर बैंक खाते खुलवाए जाते थे. इसके बदले खाता धारकों को मोटी रकम दी जाती थी, जैसे एक मामले में 1.20 लाख रुपये. इसके बाद खातों का OTP और एक्सेस गिरोह को दिया जाता था. मोबाइल बैंकिंग एक्टिव कराई जाती थी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के जरिए खातों को साइबर अपराधियों को सौंप दिया जाता था.

साइबर आरोपियों के पास से कई महत्वपूर्ण सुराग मिले