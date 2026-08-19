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पतरातू डैम के खोले गए चार फाटक, लगातार बारिश से बढ़ा जलस्तर

रामगढ़: जिले के पतरातू डैम के कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश के कारण जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए डैम के चार फाटक खोल दिए गए हैं. इससे नलकारी नदी के साथ-साथ दामोदर नदी में भी पानी का बहाव तेज हो गया है और निचले इलाकों में जलस्तर बढ़ने की स्थिति बनी हुई है. प्रशासन ने लोगों से नदी और डैम के आसपास नहीं जाने की अपील की है.

रामगढ़ जिले के पतरातू डैम में लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए चार फाटक खोल दिए गए हैं. बीती रात डैम के 4 और 5 नंबर फाटक खोले गए थे, जबकि आज 3 और 6 नंबर फाटक भी खोल दिए गए. इस तरह फिलहाल, कुल चार फाटकों से पानी की निकासी की जा रही है.

पतरातू डैम के खोले गए चार फाटक (Etv Bharat)

जानकारी के मुताबिक, फाटकों को करीब तीन फीट तक खोला गया है, जिससे लगभग 800 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नलकारी नदी का बहाव काफी तेज हो गया है, जिसका असर दामोदर नदी के जलस्तर पर भी दिखाई दे रहा है. निचले इलाकों में पानी का स्तर बढ़ने से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. डैम का फाटक खुलने से देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर के समीप दामोदर नदी का भी जल स्तर बढ़ने की संभावना है.

फाटक खोले जाने से पहले जिला प्रशासन के निर्देश पर पीटीपीएस परिसंपदा पदाधिकारी विवेक कुमार की ओर से लाउडस्पीकर के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में अनाउंसमेंट कराया गया. लोगों से अपील की गई कि वे नदी के किनारे नहीं जाएं और अपने मवेशियों को भी नदी के आसपास न ले जाएं.