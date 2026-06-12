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रामगढ़ के आम की मिठास विदेशों तक पहुंची, दुबई के बाद यूके भेजी गई 2 टन की खेप, स्थानीय किसानों में उत्साह

रामगढ़ के आम. ( फोटो-ईटीवी भारत )