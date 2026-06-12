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रामगढ़ के आम की मिठास विदेशों तक पहुंची, दुबई के बाद यूके भेजी गई 2 टन की खेप, स्थानीय किसानों में उत्साह

रामगढ़ के आम की खूशबू विदेशों तक फैल रही है. विदेशों में यहां के आम निर्यात किए जा रहे हैं.

Ramgarh mangoes exported to UK
रामगढ़ के आम. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 12, 2026 at 8:57 PM IST

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रामगढ़ः झारखंड के रामगढ़ से एक ऐसी खबर सामने आई है, जो उम्मीद, मेहनत और सफलता की नई कहानी लिख रही है. रामगढ़ के बागों के आम की मिठास हजारों किलोमीटर दूर विदेशों में रह रहे लोग चखेंगे. दुबई के बाद अब रामगढ़ के आम की खेप ब्रिटेन की राजधानी लंदन के लिए रवाना हो गई है. यह सिर्फ आम का निर्यात नहीं, बल्कि झारखंड के किसानों की मेहनत को वैश्विक पहचान मिलने का ऐतिहासिक क्षण है.

रामगढ़ से दो टन आम की खेप यूके के लिए रवाना

रामगढ़ जिले के किसानों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा. उपायुक्त ऋतुराज ने जिले से दो टन यानी 2000 किलो आम की दूसरी अंतरराष्ट्रीय खेप को यूके के लिए रवाना किया. इससे पहले 4 जून को चार टन यानी 4000 किलो आम दुबई भेजे गए थे. लगातार दूसरी बार विदेशी बाजार में रामगढ़ का आम पहुंचेगा.

किसान, स्थानीय और डीसी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

रामगगढ़ में बागवानी को बढ़ावा

रामगढ़ में पिछले कई वर्षों से बागवानी और फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा था. आज वही मेहनत किसानों के जीवन में बदलाव की कहानी बन रही है. जिले में 250 से अधिक आम के बागान हैं और इस सीजन में 100 टन से ज्यादा उत्पादन होने का अनुमान है. गोला, दुलमी और मांडू प्रखंड के बागानों में तैयार आम अब स्थानीय मंडियों से निकलकर सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रहे हैं.

Ramgarh mangoes exported to UK
रामगढ़ से यूके भेजी जा रही आम की खेप. (फोटो-ईटीवी भारत)

बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद

रामगढ़ के आम विदेशों में निर्यात होने से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है, जो आम पहले स्थानीय बाजारों में सीमित दामों पर बिकता था, वही अब पाउंड और दिरहम की ताकत के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने जा रहा है. इससे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि क्षेत्र में बागवानी को भी नई रफ्तार मिलेगी.

Ramgarh mangoes exported to UK
रामगढ़ में आम के बागान. (फोटो-ईटीवी भारत)

आम्रपाली आम अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंचा

रामगढ़ के इन आमों को "आम्रपाली" ब्रांड के नाम से अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतारा जा रहा है. एक निजी कंपनी किसानों से सीधे खरीदारी कर निर्यात की पूरी प्रक्रिया पूरी कर रही है. इससे किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिल रही है और उन्हें सीधे वैश्विक बाजार से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह पहल लगातार सफल होती रही तो आने वाले वर्षों में रामगढ़ न सिर्फ झारखंड, बल्कि देश के प्रमुख आम निर्यातक जिलों में अपनी अलग पहचान बना सकता है.

Ramgarh mangoes exported to UK
रामगढ़ में आम के बागान. (फोटो-ईटीवी भारत)

रामगढ़ के किसानों में उत्साह

रामगढ़ के किसानों की यह सफलता एक सकारात्मक संदेश दे रही है. यह कहानी बताती है कि खेतों में पसीना बहाने वाले किसानों की मेहनत सीमाओं की मोहताज नहीं होती. दुबई से लेकर लंदन तक रामगढ़ के आमों की मिठास अब दुनिया को यह एहसास करा रही है कि झारखंड की धरती सिर्फ खनिजों की नहीं, बल्कि कृषि और बागवानी की नई क्रांति की भी धरती बन रही है.

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