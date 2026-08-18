ETV Bharat / state

रामगढ़ में वन विभाग ने दो जंगली हाथियों का किया सफल रेस्कयू, कुएं से सुरक्षित निकाला बाहर

रामगढ़ जिले में कुएं में गिरे दो जंगली हाथियों का वन विभाग ने सफल रेस्क्यू किया है.

successfully rescued two elephants
वन विभाग ने दो हाथियों का सफल रेस्कयू किया (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2026 at 4:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रामगढ़: जिले के गोला वन क्षेत्र में सोमवार देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई, जब हुप्पू पंचायत के नया सिरका गांव में दो जंगली हाथी कुएं में गिर गए. सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब दो घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान में दोनों हाथियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

बाहर निकालने के लिए बनाया गया कुएं के पास रास्ता

बताया जा रहा है कि दोनों जंगली हाथी मंसू महतो के कुएं में गिरे थे. अहले सुबह ग्रामीणों ने कुएं में हाथियों के गिरने की सूचना वन विभाग को दी. जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. हाथियों को बाहर निकालने के लिए जेसीबी की मदद से कुएं के पास रास्ता बनाया गया. कड़ी मशक्कत के बाद दोनों हाथियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसके बाद वे जंगल की ओर चले गए.

दो हाथियों का सफल रेस्क्यू (Etv Bharat)

क्षेत्र में सक्रिय है 44 जंगली हाथियों का झुंड

वन विभाग के अधिकारी के मुताबिक, फिलहाल इलाके में 44 के करीब जंगली हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है. ऐसे में हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए आसपास के ग्रामीणों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है. वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि हाथियों के झुंड के करीब न जाएं और उन्हें देखने या खदेड़ने की कोशिश बिल्कुल न करें.

हाथियों का झुंड तीन ग्रामीणों को उतार चुका है मौत के घाट

गौरतलब है कि रामगढ़ जिले में कुछ दिनों से जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है. एक दिन पहले हाथियों के झुंड ने चितरपुर क्षेत्र की दो महिलाओं को कुचलकर मार डाला था जबकि 13 अगस्त को कोरांबे पंचायत के गुंदलीखरैय टोला में सिल्ली क्षेत्र के सेहदा निवासी बालो देवी को भी जंगली हाथियों ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था.

44 हाथियों का झुंड अलग-अलग जगहों पर भ्रमणशील है और इसी क्रम में एक कुएं में दो हाथी गिर गए थे. वन विभाग की टीम ने कुएं में रास्ता बनाकर दोनों हाथियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, हालांकि रेस्क्यू के दौरान बारिश के बावजूद 2 घंटे के अंदर दोनों हाथियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया: नितेश कुमार, पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल

क्षेत्र में वन विभाग की लगातार निगरानी

लगातार हो रही हाथियों की गतिविधियों और जानमाल के नुकसान को देखते हुए वन विभाग की टीम क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रही है. सोमवार की रात चले रेस्क्यू अभियान में वनरक्षी दीपक सिन्हा, मनीष शर्मा, योगेंद्र कुमार, दीपक कुमार दास और निलेश पोद्दार समेत वन विभाग के अन्य कर्मी शामिल रहे.

ये भी पढ़ें- 28 मार्च से लापता महिला और बेटी को पुलिस ने किया रेस्कयू

कुएं में फंसे हाथी को रेस्क्यू कर लोगों ने निकाला, गजराज ने ली राहत की सांस

Watch: सेल्फी लेते वक्त नदी की धारा में फंसे दो युवक, देखें कैसे पुलिस ने बचाई जान

TAGGED:

RESCUED TWO ELEPHANTS IN RAMGARH
दो हाथियों का रेस्क्यू
RAMGARH FOREST DEPARTMENT
FOREST DEPARTMENT RESCUED ELEPHANTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.