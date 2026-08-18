ETV Bharat / state

रामगढ़ में वन विभाग ने दो जंगली हाथियों का किया सफल रेस्कयू, कुएं से सुरक्षित निकाला बाहर

वन विभाग ने दो हाथियों का सफल रेस्कयू किया ( Etv Bharat )

रामगढ़: जिले के गोला वन क्षेत्र में सोमवार देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई, जब हुप्पू पंचायत के नया सिरका गांव में दो जंगली हाथी कुएं में गिर गए. सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब दो घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान में दोनों हाथियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

बाहर निकालने के लिए बनाया गया कुएं के पास रास्ता

बताया जा रहा है कि दोनों जंगली हाथी मंसू महतो के कुएं में गिरे थे. अहले सुबह ग्रामीणों ने कुएं में हाथियों के गिरने की सूचना वन विभाग को दी. जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. हाथियों को बाहर निकालने के लिए जेसीबी की मदद से कुएं के पास रास्ता बनाया गया. कड़ी मशक्कत के बाद दोनों हाथियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसके बाद वे जंगल की ओर चले गए.

दो हाथियों का सफल रेस्क्यू (Etv Bharat)

क्षेत्र में सक्रिय है 44 जंगली हाथियों का झुंड

वन विभाग के अधिकारी के मुताबिक, फिलहाल इलाके में 44 के करीब जंगली हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है. ऐसे में हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए आसपास के ग्रामीणों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है. वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि हाथियों के झुंड के करीब न जाएं और उन्हें देखने या खदेड़ने की कोशिश बिल्कुल न करें.