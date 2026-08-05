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मनरेगा में फिर बजा रामगढ़ का डंका, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में पूरे झारखंड में बना नंबर-1 जिला

रामगढ़: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के प्रभावी क्रियान्वयन में रामगढ़ जिले ने एक बार फिर पूरे झारखंड में अपनी बादशाहत कायम रखी है. वित्तीय वर्ष 2025-26 की राज्य स्तरीय समीक्षा में रामगढ़ को उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर राज्य में पहला स्थान मिला है. यह उपलब्धि केवल एक पुरस्कार नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और पारदर्शी प्रशासन का ऐसा मॉडल है, जिसकी पूरे राज्य में चर्चा हो रही है.

ग्रामीण विकास विभाग की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में परियोजना पदाधिकारी (मनरेगा) अनुजा राणा ने जिले की ओर से सम्मान ग्रहण किया. यह सम्मान विभाग के सचिव मनोज कुमार और मनरेगा आयुक्त मृत्युंजय बरनवाल ने प्रदान किया.

25.34 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य किया पूरा

रामगढ़ ने इस वित्तीय वर्ष में 25.34 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा कर राज्य में नया कीर्तिमान स्थापित किया है. सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि कुल रोजगार का 53 प्रतिशत महिलाओं को मिला. इससे ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ी और आत्मनिर्भरता को नई मजबूती मिली.

मनरेगा के माध्यम से केवल रोजगार ही नहीं, बल्कि स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में भी जिले ने शानदार उपलब्धि दर्ज की. बिरसा सिंचाई कूप योजना के तहत 2,021 सिंचाई कूपों का निर्माण पूरा किया गया, जिससे हजारों किसानों को सिंचाई की सुविधा मिली और खेती को नई ताकत मिली. तकनीक आधारित पारदर्शी व्यवस्था लागू करने में भी रामगढ़ अग्रणी रहा. मजदूरों का ई-केवाईसी शत-प्रतिशत पूरा किया गया, जबकि एनएमएमएस ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने में भी जिला राज्य के शीर्ष जिलों में शामिल रहा.

रोजगार उपलब्ध कराने में रामगढ़ ने बनाया रिकॉर्ड

रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में भी रामगढ़ ने रिकॉर्ड बनाया है. 2,529 श्रमिकों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया, जो पूरे झारखंड में सर्वाधिक प्रतिशत है. इतना ही नहीं कार्य पूरा होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित कर समयबद्ध भुगतान में भी जिले ने शत-प्रतिशत सफलता हासिल की.