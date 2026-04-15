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आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में रामगढ़ का जलवा, मॉडल जिला पहल में बेहतर प्रदर्शन पर मिला अवॉर्ड

राज्य स्तरीय कार्यशाला में मौजूद लोग ( Etv Bharat )

रामगढ़: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के तहत शानदार प्रदर्शन करते हुए रामगढ़ जिले ने एक बार फिर राज्य स्तर पर अपनी पहचान मजबूत की है. उत्कृष्ट कार्य के लिए जिले को सम्मानित किया गया है. इससे पहले भी रामगढ़ को बेहतर प्रदर्शन के आधार पर मॉडल जिला घोषित किया जा चुका है.

PM-JAY से जुड़े प्रतिनिधि हुए शामिल

15 अप्रैल को रांची के एक होटल में 'ABDM for Integration- AB PM-JAY/MASBY Hospitals' विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई. इस कार्यक्रम में राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन, ABDM टीम के सदस्य और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) से जुड़े निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि शामिल हुए.

पुरस्कार से सम्मानित हुआ रामगढ़ जिला

कार्यशाला के दौरान मॉडल जिला पहल के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य (Outstanding Performance in Model District Initiative under ABDM) के लिए रामगढ़ जिले को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है. यह उपलब्धि स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण, मरीजों के डेटा के बेहतर प्रबंधन और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिले के प्रयासों का परिणाम है.

मॉडल जिले के रूप में उभरकर सामने आया है रामगढ़