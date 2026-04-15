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आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में रामगढ़ का जलवा, मॉडल जिला पहल में बेहतर प्रदर्शन पर मिला अवॉर्ड

रामगढ़ जिले को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अच्छा प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है.

State Level Workshop
राज्य स्तरीय कार्यशाला में मौजूद लोग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 15, 2026 at 8:39 PM IST

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रामगढ़: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के तहत शानदार प्रदर्शन करते हुए रामगढ़ जिले ने एक बार फिर राज्य स्तर पर अपनी पहचान मजबूत की है. उत्कृष्ट कार्य के लिए जिले को सम्मानित किया गया है. इससे पहले भी रामगढ़ को बेहतर प्रदर्शन के आधार पर मॉडल जिला घोषित किया जा चुका है.

PM-JAY से जुड़े प्रतिनिधि हुए शामिल

15 अप्रैल को रांची के एक होटल में 'ABDM for Integration- AB PM-JAY/MASBY Hospitals' विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई. इस कार्यक्रम में राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन, ABDM टीम के सदस्य और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) से जुड़े निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि शामिल हुए.

पुरस्कार से सम्मानित हुआ रामगढ़ जिला

कार्यशाला के दौरान मॉडल जिला पहल के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य (Outstanding Performance in Model District Initiative under ABDM) के लिए रामगढ़ जिले को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है. यह उपलब्धि स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण, मरीजों के डेटा के बेहतर प्रबंधन और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिले के प्रयासों का परिणाम है.

मॉडल जिले के रूप में उभरकर सामने आया है रामगढ़

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जिले में डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने, अस्पतालों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं देने में लगातार सुधार हुआ है. यही कारण है कि रामगढ़ राज्य में एक मॉडल जिला के रूप में उभरकर सामने आया है. इस सम्मान से न सिर्फ जिले के स्वास्थ्यकर्मियों का मनोबल बढ़ा है, बल्कि आने वाले समय में और बेहतर काम करने की प्रेरणा भी मिली है.

ये रहे मौजूद

समारोह में रामगढ़ का प्रतिनिधित्व सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. हरेन चंद्र महतो, ABDM जिला नोडल पदाधिकारी डॉ. उदय शंकर श्रीवास्तव, जिला प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर राशि आनंद और अस्पताल प्रबंधक सह आयुष्मान DPC डॉ. प्रमोद कुमार ने किया.

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