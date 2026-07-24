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प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन में रामगढ़ ने रचा इतिहास, पूरे झारखंड में बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट घोषित

रामगढ़ की ओर पुरस्कार ग्रहण करते डॉ. विश्वनाथ उरांव और डॉ. अपराजिता. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रामगढ़: मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में रामगढ़ जिले ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति ने रामगढ़ को वर्ष 2026 की पहली तिमाही का "बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट" घोषित किया है.

रांची में आयोजित कार्यक्रम में रामगढ़ की ओर से डॉ. विश्वनाथ उरांव और गोला के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अपराजिता ने यह सम्मान प्राप्त किया. यह सम्मान जिले में गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच (ANC), हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की समय पर पहचान और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्यों के आधार पर दिया गया है.

उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को दी बधाई

इस उपलब्धि पर रामगढ़ उपायुक्त ऋतुराज ने सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार समेत स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान जिले के सामूहिक प्रयास, बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन और सेवा के प्रति समर्पण का परिणाम है. उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से इसी प्रतिबद्धता के साथ आगे भी कार्य करते रहने का आह्वान किया.

सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार और पीएमएसएमए के नोडल पदाधिकारी डॉ. ठाकुर मृत्युंजय कुमार सिंह ने बताया कि जिले के सभी चिकित्सकों, एएनएम और सहिया कार्यकर्ताओं की मेहनत से यह उपलब्धि संभव हो सकी है. उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल के साथ-साथ सभी सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच सुनिश्चित की जा रही है.

सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने में मिली सफलता

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की चारों अनिवार्य एएनसी जांच अनुभवी चिकित्सकों की निगरानी में सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कराई जा रही है. समय रहते जोखिम की पहचान होने से सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने में सफलता मिली है, जिसका सीधा लाभ जिले की महिलाओं को मिल रहा है.