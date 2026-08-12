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डीसी ने किया रामगढ़ सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण, ड्यूटी से नदारद मिले तीन डॉक्टर, वेतन पर लगी रोक

रामगढ़ सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण करते डीसी. ( फोटो-ईटीवी भारत )