डीसी ने किया रामगढ़ सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण, ड्यूटी से नदारद मिले तीन डॉक्टर, वेतन पर लगी रोक
डीसी ने रामगढ़ सदर अस्पताल का निरीक्षण किया. इस दौरान कई चिकित्सक नदारद पाए गए.
Published : August 12, 2026 at 8:34 PM IST
रामगढ़: सदर अस्पताल, रामगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिला प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है. बुधवार को डीसी ऋतुराज ने एक बार फिर सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान अस्पताल की व्यवस्था की हकीकत सामने आई तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए.
अस्पताल में निरीक्षण के दौरान तीन चिकित्सक ड्यूटी से अनुपस्थित मिले. इनमें ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. कीर्ति सिन्हा, रेडियोलॉजिस्ट डॉ. राजन पांडे और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. अजीत कुमार सिंह शामिल हैं. डीसी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीनों चिकित्सकों से स्पष्टीकरण मांगने और अगले आदेश तक वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है.
लापरवाही बर्दाश्त नहींः डीसी
डीसी ऋतुराज ने साफ संदेश दिया कि सदर अस्पताल में ड्यूटी के दौरान किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि अस्पताल जिले की प्रमुख स्वास्थ्य संस्था है और यहां आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज और सम्मानजनक सुविधाएं मुहैया कराना प्रशासन की प्राथमिकता है.
मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए डीसी ने ऑर्थो, गायनी और मेडिसिन विभाग में प्रतिदिन दो-दो ओपीडी संचालित करने का निर्देश दिया. इसका उद्देश्य मरीजों की भीड़ और अनावश्यक इंतजार को कम करना है.
मरीजों से डीसी ने किया संवाद
निरीक्षण के दौरान डीसी ने केवल पदाधिकारियों से रिपोर्ट नहीं ली, बल्कि खुद वार्डों में पहुंचे और मरीजों से सीधा संवाद किया. उन्होंने मरीजों से पूछा कि उन्हें दवा, जांच, भोजन और इलाज की सुविधा समय पर मिल रही है या नहीं. मरीजों की समस्याओं को सुनकर संबंधित पदाधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए.
इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन काउंटर, ओपीडी, लैब, अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे, शौचालय और मेस का भी डीसी ने निरीक्षण किया. सफाई व्यवस्था में किसी तरह की कोताही नहीं बरतने, मरीजों को निर्धारित समय पर भोजन देने और तय मेन्यू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. आयुष्मान भारत योजना की भी समीक्षा करते हुए डीसी ने सभी पात्र मरीजों को योजना का लाभ दिलाने पर जोर दिया.
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