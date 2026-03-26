रामनवमी से उपायुक्त और एसपी ने निकाला बाइक फ्लैग मार्च, लोगों से की ये अपील
रामनवमी को लेकर रामगढ़ डीसी और एसपी ने बाइक से फ्लैग मार्च निकाला.
Published : March 26, 2026 at 8:27 PM IST
रामगढ़: रामनवमी को लेकर रामगढ़ जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट है. उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज और एसपी अजय कुमार के नेतृत्व में जिले के गोला, रजरप्पा, चितरपुर, रामगढ़ शहरी और कुज्जू समेत कई इलाकों में बाइक से फ्लैग मार्च निकाला गया. यह फ्लैग मार्च संकरी गलियों से होकर भी निकाला गया ताकि लोगों में सुरक्षा का संदेश पहुंचाया जा सके.
फ्लैग मार्च के दौरान, प्रशासन ने हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी और सभी से जिला प्रशासन और राज्य सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करने की अपील की. इस व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के तहत, पूरे शहर पर ड्रोन कैमरों और वीडियोग्राफी से निगरानी रखी जा रही है. जिले के सभी थाना क्षेत्रों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और समय रहते किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए इलाके के चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है. रामनवमी पर निकलने वाले जुलूस और झांकियों के दौरान भी ड्रोन से निगरानी जारी रहेगी.
फ्लैग मार्च में एसडीओ, एसडीपीओ, इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर समेत सैकड़ों पुलिसवालों ने हिस्सा लिया. जिले में स्थानीय पुलिस के साथ-साथ बाहरी जिलों से भी अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है. विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील जगहों पर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं.
उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने कहा कि रामनवमी जैसे बड़े धार्मिक आयोजन को शांतिपूर्वक संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है. "हम लोग देख रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, और हमें यकीन है कि यह त्योहार पूरे जिले में शांति और अच्छे माहौल में मनाया जाएगा."
वहीं एसपी अजय कुमार ने कहा कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. उपायुक्त के नेतृत्व में लगातार पेट्रोलिंग, ड्रोन निगरानी और फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं. सभी जगहों पर डीएसपी रैंक के अधिकारियों के साथ मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं. उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को जानकारी देने की अपील की.
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