रामगढ़ बांध मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, अफसरों की कोर्ट में पेशी के आदेश
खंडपीठ ने किसी तरह की कमेटी बनाए जाने से मना करते हुए कहा कि हम अफसरों को निजी तौर पर जिम्मेदारी देंगे और आगे बढ़ेगे.
Published : July 21, 2026 at 6:57 AM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करने और बांध में पानी आने की मंशा जताते हुए गुरुवार को राजस्व सचिव और जल संसाधन सचिव सहित जेडीए के अफसरों को अदालत में पेश होने के लिए कहा है. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश सोमवार को रामगढ़ बांध सहित प्रदेश के अन्य जलस्रोतों में अतिक्रमण से जुड़े मामले में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर दिए.
सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जब न्यायालय की दृढ इच्छा शक्ति व राज्य सरकार की जमीनी स्तर पर इच्छा शक्ति मिल जाए तो सभी तरह के बदलाव संभव है. ऐसे में किसी भी तरह की कमेटी की बजाय एक्शन होना चाहिए. सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूदा अधिवक्ताओं ने कहा कि कितने भी प्रयास कर लिए जाए, लेकिन अब रामगढ़ बांध में कभी भी पानी नहीं आ सकता.
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इस पर खंडपीठ ने कहा कि यदि इसकी इच्छाशक्ति हो तो यह संभव है. इस दौरान राज्य सरकार की ओर से एजी राजेन्द्र प्रसाद व जेडीए के अधिवक्ता अमित कुड़ी पेश हुए. एजी ने अदालत से कहा कि पूर्व में इस मामले में अदालती आदेश से कमेटियां भी बनाई गई थीं. जिस पर खंडपीठ ने किसी भी तरह की कमेटी बनाए जाने से मना करते हुए कहा कि हम अफसरों को निजी तौर पर जिम्मेदारी देंगे और आगे बढ़ेगे. इसके बाद भी काम नहीं हुआ तो दोष सिद्ध भी किया जाएगा. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 12 अगस्त 2011 को रामगढ़ बांध सहित प्रदेश के जल बहाव क्षेत्रों में अतिक्रमण मामले में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेकर राज्य सरकार, जेडीए और नगर निगम सहित अन्य विभागों को दिशा-निर्देश दिए थे.