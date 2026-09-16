16 साल बाद नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में आया कोर्ट का फैसला, 72 वर्षीय दोषी को उम्रकैद
रामगढ़ जिला एवं सत्र न्यायालय ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 72 वर्षीय दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
Published : September 16, 2026 at 8:52 PM IST
रामगढ़: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के करीब 16 साल पुराने एक मामले में रामगढ़ की जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी गौरांग रॉय को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.
कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. मामला रामगढ़ थाना कांड संख्या 339/2009 से जुड़ा है. अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड विधान की धारा 376(2)(जी) और 386 के तहत दोषी पाया. सत्र वाद संख्या 100/2010 में 9 सितंबर 2026 को फैसला सुनाया गया.
बस रोके जाने के बाद होटल में ठहरी थी पीड़िता
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रामगढ़ के अनुसार, पीड़िता अपने पिता के साथ परीक्षा देने के लिए पटना से रांची जा रही थी. इसी दौरान चुनाव के कारण बस को रामगढ़ में रोक दिया गया और यात्रियों को आगे नहीं जाने की सूचना दी गई. मजबूरी में पीड़िता और उसके पिता को रामगढ़ के एक होटल में ठहरना पड़ा. अभियोजन के अनुसार, होटल संचालक गौरांग रॉय ने अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.
2009 में दर्ज हुई थी प्राथमिकी
घटना 10 नवंबर 2009 की बताई गई है, जबकि मामले में 11 नवंबर 2009 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. करीब साढ़े 16 सालों तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया. मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्रद्धा जया टोप्पो ने पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार गुप्ता अदालत में उपस्थित हुए.
पीड़िता को 2 लाख रुपये मुआवजा
अदालत के फैसले के साथ-साथ पीड़िता को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का भी प्रावधान किया गया है. दोषी पर लगाए गए 50 हजार रुपये के अर्थदंड के अतिरिक्त यह मुआवजा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा. मामले के फैसले की कॉपी डालसा को भी उपलब्ध कराया गया है. झारखंड विक्टिम कंपनसेशन अधिनियम के तहत पीड़िता को उचित मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए डालसा सचिव अनिल कुमार को जरूरी आदेश दिया गया है.
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