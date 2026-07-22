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रामगढ़ सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, डॉग स्क्वायड और मेटल डिटेक्टर से चला सघन सर्च अभियान

रामगढ़ सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

BOMB THREAT IN RAMGARH COURT
रामगढ़ सिविल कोर्ट (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 22, 2026 at 1:00 PM IST

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रामगढ़: जिला व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की कथित धमकी मिलने के बाद जिला पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है. बुधवार अहले सुबह से ही न्यायालय परिसर और उसके आसपास के पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई. किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस ने डॉग स्क्वायड, मेटल डिटेक्टर और बम निरोधक जांच के अन्य संसाधनों की मदद से पूरे कोर्ट परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया.

सुबह से ही न्यायालय परिसर के चारों ओर गहन जांच की जा रही है. कोर्ट भवन के प्रत्येक हिस्से, प्रवेश द्वार, पार्किंग स्थल, रिकॉर्ड रूम, गलियारों और सिरिस्ता कक्ष तथा अन्य संवेदनशील स्थानों की बारीकी से तलाशी ली गई. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तत्काल निपटा जा सके.

जानकारी देते संवाददाता राजेश कुमार (ईटीवी भारत)

एसडीपीओ ने दी जानकारी

तलाशी अभियान की निगरानी स्वयं रामगढ़ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) आलोक रंजन कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि धमकी की सूचना डाक के माध्यम से पुलिस को मिली है. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है. पूरे न्यायालय परिसर की विधिवत जांच कराई जा रही है और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. पुलिस पूरी सतर्कता और गंभीरता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

एसडीपीओ आलोक रंजन ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. फिलहाल जांच अभियान जारी है और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है. न्यायालय परिसर में आने वाले अधिवक्ताओं, न्यायिक कर्मियों, वादकारियों और आम लोगों से भी सुरक्षा जांच में सहयोग करने की अपील की गई है.

एसडीपीओ ने बताया धमकी मिलने की सूचना के बाद कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पहले की तुलना में और अधिक सख्त कर दी गई है. पुलिस अधिकारी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए जा सकते हैं. जांच पूरी होने के बाद ही धमकी की प्रकृति और उसके स्रोत को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी.

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