ETV Bharat / state

रामगढ़ सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, डॉग स्क्वायड और मेटल डिटेक्टर से चला सघन सर्च अभियान

रामगढ़: जिला व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की कथित धमकी मिलने के बाद जिला पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है. बुधवार अहले सुबह से ही न्यायालय परिसर और उसके आसपास के पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई. किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस ने डॉग स्क्वायड, मेटल डिटेक्टर और बम निरोधक जांच के अन्य संसाधनों की मदद से पूरे कोर्ट परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया.

सुबह से ही न्यायालय परिसर के चारों ओर गहन जांच की जा रही है. कोर्ट भवन के प्रत्येक हिस्से, प्रवेश द्वार, पार्किंग स्थल, रिकॉर्ड रूम, गलियारों और सिरिस्ता कक्ष तथा अन्य संवेदनशील स्थानों की बारीकी से तलाशी ली गई. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तत्काल निपटा जा सके.

जानकारी देते संवाददाता राजेश कुमार (ईटीवी भारत)

एसडीपीओ ने दी जानकारी

तलाशी अभियान की निगरानी स्वयं रामगढ़ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) आलोक रंजन कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि धमकी की सूचना डाक के माध्यम से पुलिस को मिली है. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है. पूरे न्यायालय परिसर की विधिवत जांच कराई जा रही है और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. पुलिस पूरी सतर्कता और गंभीरता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए है.