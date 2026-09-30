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MMDR एक्ट पर बीजेपी ने झारखंड सरकार घेरा, CISF तैनाती की मांग

बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता ( ETV Bharat )

रामगढ़: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. आदित्य प्रसाद साहू ने MMDR एक्ट को लेकर झारखंड सरकार पर निशाना साधा है. रामगढ़ के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने MMDR एक्ट के प्रावधानों से होने वाले फायदे गिनाए और राज्य सरकार पर खनिज संसाधनों के प्रबंधन, कोयला चोरी, अतिरिक्त सेस, DMFT फंड और खदानों की नीलामी को लेकर गंभीर सवाल उठाए. रामगढ़ समेत राज्य के प्रमुख खनन क्षेत्रों में अवैध कोयला कारोबार पर रोक लगाने के लिए CISF की तैनाती की मांग भी की.