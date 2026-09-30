MMDR एक्ट पर बीजेपी ने झारखंड सरकार घेरा, CISF तैनाती की मांग
MMDR एक्ट पर बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने केंद्र से झारखंड में सीआईएसएफ तैनाती की मांग भी की.
Published : September 30, 2026 at 8:39 PM IST
रामगढ़: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. आदित्य प्रसाद साहू ने MMDR एक्ट को लेकर झारखंड सरकार पर निशाना साधा है. रामगढ़ के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने MMDR एक्ट के प्रावधानों से होने वाले फायदे गिनाए और राज्य सरकार पर खनिज संसाधनों के प्रबंधन, कोयला चोरी, अतिरिक्त सेस, DMFT फंड और खदानों की नीलामी को लेकर गंभीर सवाल उठाए. रामगढ़ समेत राज्य के प्रमुख खनन क्षेत्रों में अवैध कोयला कारोबार पर रोक लगाने के लिए CISF की तैनाती की मांग भी की.
अतिरिक्त सेस से प्रभावित हो रही प्रतिस्पर्धा
डॉ. आदित्य प्रसाद साहू ने कहा कि झारखंड में खनिजों पर लगाए जा रहे अतिरिक्त सेस के कारण राज्य का कोयला महंगा पड़ रहा है. उन्होंने दावा किया कि इससे झारखंड के कोयले की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति प्रभावित हो रही है और उद्योग दूसरे राज्यों या विदेशों से कोयला खरीदने की ओर बढ़ सकते हैं. उनके अनुसार, झारखंड में कोयले पर करीब 450 रुपये और आयरन ओर पर करीब 650 रुपये अतिरिक्त राशि ली जा रही है. पड़ोसी राज्यों की तुलना में अतिरिक्त आर्थिक बोझ के कारण झारखंड का कोयला महंगा पड़ता है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर देश में समान कर व्यवस्था की बात हो रही है, तो झारखंड में खनिजों पर इतना अतिरिक्त सेस क्यों लिया जा रहा है.
झामुमो-कांग्रेस पर निशाना, केरल-हिमाचल का उदाहरण
MMDR एक्ट को लेकर आदित्य साहू ने झामुमो और कांग्रेस पर भी निशाना साधा. उनका आरोप है कि देश के दूसरे राज्यों में इस कानून को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया है, जबकि झारखंड में झामुमो और कांग्रेस इसके विरोध के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस शासित केरल और हिमाचल प्रदेश का भी जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि अगर कानून का उद्देश्य खनन व्यवस्था को व्यवस्थित करना और राजस्व व्यवस्था को मजबूत करना है, तो झारखंड में इसका विरोध क्यों किया जा रहा है.
अवैध खनन और कोयला चोरी पर अंकुश की बात
MMDR एक्ट के विरोध को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कानून के जरिए अवैध खनन और कोयला चोरी पर अंकुश लगाने की कोशिश हो रही है और इसका लाभ राज्य को भी मिलना चाहिए. झारखंड में कोयला चोरी को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि राज्य में लंबे समय से अवैध कोयला कारोबार की शिकायतें सामने आती रही हैं, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान होता है. उनका दावा है कि MMDR एक्ट के लागू होने से अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी और चोरी के जरिए होने वाली कमाई पर अंकुश लगेगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के अनुसार MMDR संशोधन के बाद राज्यों के खनन राजस्व में कटौती नहीं की गई है और खनन राजस्व का बड़ा हिस्सा राज्यों को मिलता है.
CISF तैनाती की मांग, धनबाद का उदाहरण
उन्होंने धनबाद में CISF की तैनाती का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां अवैध कारोबार पर असर पड़ा है और वैध कोयला कारोबार के लिए DO लेने वाले कारोबारियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. इसी आधार पर उन्होंने रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार और दुमका जैसे खनन क्षेत्रों में भी केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की मांग की.
DMFT फंड के इस्तेमाल पर सवाल
प्रेस वार्ता में DMFT फंड भी भाजपा के निशाने पर रहा. डॉ. आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों और गरीबों के विकास के लिए निर्धारित DMFT राशि का उचित इस्तेमाल नहीं हो रहा है. उन्होंने प्रशासन से DMFT मद में प्राप्त राशि और उसके खर्च का सार्वजनिक और पारदर्शी विवरण जारी करने की मांग की.
खदान नीलामी में पिछड़ा झारखंड, ओडिशा का उदाहरण
खदानों की नीलामी को लेकर भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए. ओडिशा का उदाहरण देते हुए उन्होंने दावा किया कि वहां खनिज ब्लॉकों की नीलामी से करीब 87 हजार करोड़ रुपये का प्रीमियम प्राप्त हुआ, जबकि उनके मुताबिक झारखंड में पिछले छह वर्षों में केवल चार खदानों की नीलामी हुई और इनमें से किसी में भी उत्पादन शुरू नहीं हो सका. खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड में पारदर्शी नीलामी, खदानों का समय पर संचालन और अवैध खनन पर रोक से राज्य के राजस्व के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं.
वैध कोयला को बढ़ावा देने का आह्वान
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अधिक सेस के कारण वैध तरीके से उत्पादित कोयले की तुलना में चोरी के कोयले को सस्ते में बेचने की कोशिशों को बढ़ावा मिलने की स्थिति बन सकती है. व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सरकारी स्रोतों से उत्पादित कोयला ही बाजार में पहुंचे और अवैध खनन तथा चोरी से होने वाली कमाई पूरी तरह बंद हो. भाजपा कार्यकर्ता MMDR एक्ट के प्रावधानों और पार्टी के मुताबिक इसके लाभों को लेकर जनता के बीच जाएंगे.
आंदोलन की चेतावनी
आदित्य साहू ने कहा कि अगर अवैध कोयला कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो भाजपा कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे.
प्रेस वार्ता में सांसद मनीष जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी, प्रदेश मंत्री सरोज सिंह, जिला महामंत्री राजू चतुर्वेदी समेत भाजपा के कई नेता मौजूद रहे.
ये भी पढ़ें:
RJD प्रदेश कार्यसमिति की बैठक: MMDR और चुनाव आयोग के खिलाफ जनता के बीच जाने की बनी रणनीति
खनिज चोरी रोकने की कोशिश से कांग्रेस और झामुमो में है बेचैनी: आदित्य साहू