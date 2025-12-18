ETV Bharat / state

ईडी और चुनाव आयुक्त पर बरसे रामेश्वर उरांव, नेशनल हेराल्ड केस को सोनिया गांधी के खिलाफ बताया साजिश, रिम्स की जमीन को लेकर की ये मांग

नेशनल हेराल्ड केस, वोट चोरी और कई अन्य मुद्दों पर रामेश्वर उरांव ने ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत की.

Rameshwar Oraon
ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 18, 2025 at 2:23 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. इस बीच, वोट चोरी के मुद्दे पर रामलीला मैदान में हुई बड़ी रैली के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है. रैली में शामिल होने के बाद झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने दिल्ली से रांची लौटने के बाद ईटीवी भारत से खास बातचीत की. बातचीत के दौरान उन्होंने कई अहम और मौजूदा मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी.

कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव ने नेशनल हेराल्ड मामले में ED की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्देश को ED, CBI और चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थानों के लिए एक सबक बताया. उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड की साजिश सिर्फ उनकी नेता सोनिया गांधी को अपमानित करने के लिए रची गई थी. उन्होंने सवाल किया कि इसका क्या मतलब है कि उनकी नेता से इस उम्र में एक झूठे और बेबुनियाद मामले में आठ से नौ घंटे तक पूछताछ की गई.

रामेश्वर उरांव से बातचीत करते संवाददाता उपेंद्र कुमार (ईटीवी भारत)

कोर्ट के आदेश को "सत्यमेव जयते" बताते हुए पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि बिना एफआईआर के जांच करना और चार्जशीट दाखिल करना चौंकाने वाला है, लेकिन देश में मौजूदा माहौल ऐसा है कि कोई भी संस्था जो चाहे कर रही है. उन्होंने कहा कि उन्होंने लगभग 28-29 साल पुलिस में सेवा की, जहां सिस्टम काम करता था, और अगर सिस्टम काम नहीं करता था, तो उसे रोकने वाला कोई होता था. देश को यह जानने की जरूरत है कि आज यहां क्या हो रहा है.

उन्होंने 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस की महारैली को सफल बताया. पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि उनके नेता राहुल गांधी ने मंच से चुनाव आयोग को धमकी नहीं दी, बल्कि सावधान किया है कि यह देश संविधान और कानून से चलेगा. अगर कोई सोचता है कि वह संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ काम करके बच सकता है, तो वह गलत है.

रामेश्वर उरांव ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बस इतना कहा कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है, तो वे कानून बनाएंगे और गलत करने वालों को बख्शेंगे नहीं. यह धमकी नहीं है, बल्कि उन्हें (मुख्य चुनाव आयुक्त को) जगाने का एक तरीका है. हमारा लोकतंत्र जिंदा है, लोग आपसे सवाल पूछेंगे, और अगर आप गलत करते हैं, तो लोकतंत्र में लोगों को आपको सजा देने का अधिकार है. आपको अपनी गलतियां सुधारनी होगी.

RIMS डीआईजी ग्राउंड के पास कोर्ट के आदेश पर जिन लोगों के अपार्टमेंट और घर गिराए जा रहे हैं, उन प्रभावित लोगों का पक्ष लेते हुए रामेश्वर उरांव ने कहा कि जिन लोगों ने अतिक्रमित जमीन पर घर बनाए हैं, उनके घर तो तोड़कर उन्हें सजा दी जा रही है, लेकिन रिम्स की जमीन का रजिस्ट्रेशन करने वाले अधिकारी, उस रजिस्ट्रेशन का म्यूटेशन करने वाले सीओ, प्रभावित लोगों के घरों या अपार्टमेंट के नक्शे मंजूर करने वाले नगर निगम के सीईओ, होम लोन देने वाले बैंक अधिकारी, और रिम्स के वे सभी अधिकारी जो अब तक चुप्पी साधे हुए हैं, वह निर्दोष कैसे हैं? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? उन्हें सजा क्यों नहीं दी जा रही है?

रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस साल झारखंड में पार्टी ने संगठन को मजबूत करने पर खास ध्यान दिया है. प्रदेश प्रभारी के. राजू के झारखंड के लगातार दौरों से पार्टी और ज़्यादा सक्रिय हुई है. पार्टी पंचायत स्तर से लेकर वार्ड स्तर तक मजबूत हुई है. उन्होंने कहा कि जब राज्य में एसआईआर होगा, तो हमारे बीएलओ के साथ हमारे बीएलए भी हर घर जाएंगे ताकि किसी भी सही वोटर का नाम वोटर लिस्ट से न हटाया जाए.

पिछले एक साल में सरकार के कामकाज और राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में एक सवाल के जवाब में रामेश्वर उरांव ने कहा कि वह इस सवाल पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि जनता इसका आकलन करेगी, और वित्त मंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल और मौजूदा कार्यकाल की तुलना जनता पर छोड़ देनी चाहिए.

यह भी पढ़ें:

नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी को राहत मिलने से कांग्रेस उत्साहित, पार्टी नेताओं ने भाजपा कार्यालय का किया घेराव

झारखंड कांग्रेस नेताओं के साथ केसी वेणुगोपाल ने दिल्ली में की बैठक, जनता के प्रति संजीदा रहने के दिये निर्देश

नितिन नबीन को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर जेएमएम-कांग्रेस का तंज, कहा- वंशवाद का ताजा उदाहरण है

TAGGED:

NATIONAL HERALD CASE
SIR IN JHARKHAND
नेशनल हेराल्ड केस
कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव
RAMESHWAR ORAON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.