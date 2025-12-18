ETV Bharat / state

ईडी और चुनाव आयुक्त पर बरसे रामेश्वर उरांव, नेशनल हेराल्ड केस को सोनिया गांधी के खिलाफ बताया साजिश, रिम्स की जमीन को लेकर की ये मांग

रांची: नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. इस बीच, वोट चोरी के मुद्दे पर रामलीला मैदान में हुई बड़ी रैली के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है. रैली में शामिल होने के बाद झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने दिल्ली से रांची लौटने के बाद ईटीवी भारत से खास बातचीत की. बातचीत के दौरान उन्होंने कई अहम और मौजूदा मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी.

कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव ने नेशनल हेराल्ड मामले में ED की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्देश को ED, CBI और चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थानों के लिए एक सबक बताया. उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड की साजिश सिर्फ उनकी नेता सोनिया गांधी को अपमानित करने के लिए रची गई थी. उन्होंने सवाल किया कि इसका क्या मतलब है कि उनकी नेता से इस उम्र में एक झूठे और बेबुनियाद मामले में आठ से नौ घंटे तक पूछताछ की गई.

रामेश्वर उरांव से बातचीत करते संवाददाता उपेंद्र कुमार (ईटीवी भारत)

कोर्ट के आदेश को "सत्यमेव जयते" बताते हुए पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि बिना एफआईआर के जांच करना और चार्जशीट दाखिल करना चौंकाने वाला है, लेकिन देश में मौजूदा माहौल ऐसा है कि कोई भी संस्था जो चाहे कर रही है. उन्होंने कहा कि उन्होंने लगभग 28-29 साल पुलिस में सेवा की, जहां सिस्टम काम करता था, और अगर सिस्टम काम नहीं करता था, तो उसे रोकने वाला कोई होता था. देश को यह जानने की जरूरत है कि आज यहां क्या हो रहा है.

उन्होंने 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस की महारैली को सफल बताया. पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि उनके नेता राहुल गांधी ने मंच से चुनाव आयोग को धमकी नहीं दी, बल्कि सावधान किया है कि यह देश संविधान और कानून से चलेगा. अगर कोई सोचता है कि वह संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ काम करके बच सकता है, तो वह गलत है.

रामेश्वर उरांव ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बस इतना कहा कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है, तो वे कानून बनाएंगे और गलत करने वालों को बख्शेंगे नहीं. यह धमकी नहीं है, बल्कि उन्हें (मुख्य चुनाव आयुक्त को) जगाने का एक तरीका है. हमारा लोकतंत्र जिंदा है, लोग आपसे सवाल पूछेंगे, और अगर आप गलत करते हैं, तो लोकतंत्र में लोगों को आपको सजा देने का अधिकार है. आपको अपनी गलतियां सुधारनी होगी.