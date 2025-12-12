ETV Bharat / state

रमेश रुलानिया हत्याकांड: शूटर्स को 5 फर्जी सिम उपलब्ध करवाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण जब भी कोई वारदात की प्लानिंग करते हैं, तो अलग-अलग टीम बनाते हैं.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Kuchaman City)
December 12, 2025

कुचामन सिटी: डीडवाना कुचामन जिले के बहुचर्चित रमेश रुलानिया हत्याकांड में पुलिस ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार इन आरोपियों ने शूटर्स को फर्जी सिम उपलब्ध करवाई थी. कुचामन पुलिस ने इन आरोपियों को उत्तरप्रदेश और दिल्ली से गिरफ्तार कर तीन दिन के पीसी रिमांड पर लिया है.

5 फर्जी सिम करवाई उपलब्ध: पुलिस उपाधीक्षक मुकेश चौधरी ने बताया कि रमेश रुलानिया हत्याकांड में अब तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. हाल ही में पुलिस ने यूपी के गाजियाबाद निवासी ईशु शर्मा पुत्र राधेश्याम, दिल्ली के शाहदरा निवासी कुणाल पुत्र सुरेश गौड़ धोबी और दिवाकर गौतम पुत्र रामजीलाल जाटव को गिरफ्तार किया है. तीनों तीन दिन की रिमांड पर हैं. उन्होंने बताया कि जीतू चारण की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में खुलासा हुआ कि फर्जी सिम कहां से आई थी. इन तीनों आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए 5 फर्जी सिम शूटर्स को उपलब्ध करवाई थी. व्यापारी की गत 7 अक्टूबर को हत्या से पूर्व और बाद में शातिर अपराधियों ने इन्हीं सिम का उपयोग किया था.

रमेश रुलानिया हत्याकांड में तीन और धरे, देखें वीडियो (ETV Bharat Kuchaman City)

पढ़ें: रमेश रूलानिया हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, दिल्ली जेल से लाए

'हर वारदात के लिए अलग टीम': उन्होंने बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण जब भी किसी की हत्या या फायरिंग की प्लानिंग करते हैं, तो वे हर काम के लिए अलग-अलग टीमों का चयन करते हैं ताकि पुलिस उनके चैनल तक पहुंच नहीं पाए. इसी के चलते रमेश रुलानिया हत्याकांड में वीरेंद्र के इशारे पर सिम की व्यवस्था दूसरे राज्यों से करवाई गई. किसी को शक न हो, इसलिए इन सिम को कूरियर से जयपुर मंगवाया गया. इसके बाद गैंग के सदस्य ने जयपुर में कूरियर लेकर इन सिम को भीलवाड़ा के अल्ताफ तक पहुंचाया. इसके बाद अल्ताफ से इन्हें शूटर्स और मास्टरमाइंड तक पहुंचाया.

