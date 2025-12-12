ETV Bharat / state

रमेश रुलानिया हत्याकांड: शूटर्स को 5 फर्जी सिम उपलब्ध करवाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

कुचामन सिटी: डीडवाना कुचामन जिले के बहुचर्चित रमेश रुलानिया हत्याकांड में पुलिस ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार इन आरोपियों ने शूटर्स को फर्जी सिम उपलब्ध करवाई थी. कुचामन पुलिस ने इन आरोपियों को उत्तरप्रदेश और दिल्ली से गिरफ्तार कर तीन दिन के पीसी रिमांड पर लिया है.

5 फर्जी सिम करवाई उपलब्ध: पुलिस उपाधीक्षक मुकेश चौधरी ने बताया कि रमेश रुलानिया हत्याकांड में अब तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. हाल ही में पुलिस ने यूपी के गाजियाबाद निवासी ईशु शर्मा पुत्र राधेश्याम, दिल्ली के शाहदरा निवासी कुणाल पुत्र सुरेश गौड़ धोबी और दिवाकर गौतम पुत्र रामजीलाल जाटव को गिरफ्तार किया है. तीनों तीन दिन की रिमांड पर हैं. उन्होंने बताया कि जीतू चारण की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में खुलासा हुआ कि फर्जी सिम कहां से आई थी. इन तीनों आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए 5 फर्जी सिम शूटर्स को उपलब्ध करवाई थी. व्यापारी की गत 7 अक्टूबर को हत्या से पूर्व और बाद में शातिर अपराधियों ने इन्हीं सिम का उपयोग किया था.