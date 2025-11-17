ETV Bharat / state

रमेश रूलानिया हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, दिल्ली जेल से लाए

कुचामनसिटी के रमेश रूलानिया हत्याकांड में गिरफ्तार जीतू चारण गैंगस्टर वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा गिरोह का अहम सदस्य रहा है.

Ramesh Rulania murder case
गिरफ्तार आरोपी को ले जाती पुलिस (ETV Bharat Kuchamancity)
ETV Bharat Rajasthan Team

November 17, 2025

कुचामन सिटी: शहर के बहुचर्चित रमेश रूलानिया हत्याकांड में पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है. पुलिस ने कुख्यात अपराधी जीतू चारण को दिल्ली से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है. लंबे समय से फरार चल रहे जीतू चारण को हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कुचामन पुलिस ने उसे इस केस में प्रोडक्शन वारंट पर अपनी हिरासत में लिया.

कुचामन पुलिस और दिल्ली पुलिस की विशेष टीम ने जीतू चारण को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज कुचामन पहुंचाया और उसके बाद उसे सीधे नावां न्यायालय में पेश किया. यहां आरोपी को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है. एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया है कि जीतू चारण गैंगस्टर वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा गिरोह का अहम सदस्य रहा है. रमेश रूलानिया हत्याकांड की साजिश में उसने मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई.

तोमर के अनुसार वह गैंग और शूटरों के बीच कड़ी का काम करता था तथा हत्याकांड के मुख्य आरोपियों गणपत, जुबेर, धर्मेंद्र और रमेश को हथियार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी उसी के पास थी. इसके अलावा वह गैंग की आर्थिक गतिविधियों को संचालित करता था और हत्याकांड की प्लानिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था. कुचामन पुलिस अब जीतू चारण से शूटर्स को उपलब्ध कराए गए हथियारों, साजिश की विस्तृत जानकारी, गैंग की फंडिंग और अन्य सहयोगियों के बारे में पूछताछ करेगी. पुलिस को उम्मीद है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद इस हत्याकांड से जुड़े कई महत्वपूर्ण राज सामने आएंगे और साजिश की पूरी कड़ी साफ हो सकेगी.

