रमेश रूलानिया हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, दिल्ली जेल से लाए

कुचामन सिटी: शहर के बहुचर्चित रमेश रूलानिया हत्याकांड में पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है. पुलिस ने कुख्यात अपराधी जीतू चारण को दिल्ली से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है. लंबे समय से फरार चल रहे जीतू चारण को हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कुचामन पुलिस ने उसे इस केस में प्रोडक्शन वारंट पर अपनी हिरासत में लिया.

कुचामन पुलिस और दिल्ली पुलिस की विशेष टीम ने जीतू चारण को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज कुचामन पहुंचाया और उसके बाद उसे सीधे नावां न्यायालय में पेश किया. यहां आरोपी को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है. एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया है कि जीतू चारण गैंगस्टर वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा गिरोह का अहम सदस्य रहा है. रमेश रूलानिया हत्याकांड की साजिश में उसने मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई.