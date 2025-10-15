ETV Bharat / state

रमेश रूलानिया हत्याकांड: चार फरार आरोपियों पर एक-एक लाख रुपए का इनाम

कुचामनसिटी में रमेश रूलानिया हत्याकांड के चार फरार आरोपियों पर एडीजी क्राइम ने इनाम बढ़ाकर एक-एक लाख रुपए कर दिया है.

Ramesh Rulania murder case
पुलिस मुख्यालय (फाइल फोटो) (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 15, 2025 at 8:49 PM IST

जयपुर: डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन सिटी शहर में व्यवसायी रमेश रूलानिया हत्याकांड में फरार चार आरोपियों पर अब एक-एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है. एडीजी (क्राइम ब्रांच) दिनेश एमएन ने चारों आरोपियों की गिरफ्तारी पर इनाम राशि बढ़ाने का ऐलान किया है. पहले डीडवाना-कुचामन एसपी ने चारों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था.

एडीजी (क्राइम ब्रांच) दिनेश एमएन ने बताया कि इस मामले में फरार चार आरोपियों में अब हर एक पर एक-एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है. यह वृद्धि एसपी डीडवाना-कुचामन द्वारा पूर्व में घोषित 25,000 रुपए की राशि को निरस्त करते हुए की गई है. इन आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में अंतिम निर्णय एडीजी (क्राइम ब्रांच) का होगा. उन्होंने बताया कि बोरावड़ निवासी गणपत गुर्जर, अजमेर निवासी धर्मेंद्र गुर्जर, बोरावड़ निवासी जुबैर अहमद और काला डूंगरी (बोरावड़) निवासी महेश गुर्जर इस मामले में फरार चल रहे हैं. पुलिस ने इनकी धरपकड़ के लिए संभावित स्थानों पर दबिश दी है, लेकिन फिलहाल इनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला है.

ये चारों पुलिस थाना कुचामन शहर में प्रकरण संख्या 371/2025 के अंतर्गत धारा 103 (1), 61 (2) बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) तथा 3/25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत वांछित हैं और वर्तमान में अपनी उपस्थिति छुपाते हुए फरार चल रहे हैं.

उन्होंने बताया कि इस संगीन वारदात को कुचामन सिटी कस्बे में 7 अक्टूबर, 2025 को एक जिम में अंजाम दिया गया. परिवादी चैनाराम की शिकायत के अनुसार, उसके जीजा रमेश रूलानिया पर जिम में घुसे एक नकाबपोश शख्स ने फायरिंग कर दी. फायरिंग के बाद वह एक सफेद रंग की गाड़ी में बैठकर फरार हो गया. घायल रमेश रूलानिया को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

