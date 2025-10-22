ETV Bharat / state

रमेश रूलानिया हत्याकांड: आरोपी गणपत ने चलाई थीं गोलियां, वारदात के बाद वेष बदलकर भागे थे आरोपी

डीडवाना-कुचामन जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने कुचामनसिटी थाना परिसर में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि आरोपियों ने वारदात से एक दिन पहले यानी 6 अक्टूबर को भी हत्या की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन जिम बंद रहने के कारण व्यापारी की जान बच गई थी. एसपी ने बताया कि 7 अक्टूबर को जैसे ही जिम खुला, आरोपी दोबारा मौके पर पहुंचे. गणपत जिम के अंदर गया, जबकि जुबेर सीढ़ियों पर खड़ा रहा. गणपत ने अंदर जाकर लक्ष्य की पहचान की और रमेश रूलानिया पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं.

कुचामनसिटी: बहुचर्चित व्यापारी रमेश रूलानिया हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस रिमांड के दौरान मुख्य आरोपी गणपत, महेश, जुबेर और धर्मेंद्र से पूछताछ में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी गणपत ने रमेश पर गोलियां बरसाई थी. इसके लिए उसने बाकायदा अपने बाड़े में प्रेक्टिस की थी. वारदात के बाद आरोपी वेष बदलकर दक्षिण भारत की ओर भाग गए थे. इस हत्याकांड में चार मुख्य आरोपियों सहित बारह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

वेष बदलकर दक्षिण भारत में घूमते रहे आरोपी: पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या के बाद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए वेष बदलकर दक्षिण भारत के राज्यों में घूमते रहे. उन्होंने सिर के बाल मुंडवा लिए और अलग-अलग नामों से बसों और ट्रेनों में सफर किया, ताकि उनकी लोकेशन ट्रेस न हो सके, लेकिन पुलिस ने साइबर व तकनीकी ट्रैकिंग के जरिए आरोपियों की लोकेशन का पता लगाया. पुलिस ने मुख्य तीन आरोपी गणपत, महेश और धर्मेंद्र को कोलकाता से गिरफ्तार किया, जबकि चौथा आरोपी जुबेर अहमद मध्यप्रदेश के इंदौर से पकड़ा गया.

एक आरोपी पर 25 हजार का इनाम: एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि अजमेर जिले का बदमाश जीतू चारण इस पूरी साजिश में वीरेंद्र चारण और इन चारों आरोपियों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था. वारदात के बाद उसने आरोपियों से संपर्क तोड़ लिया था. पुलिस जीतू चारण की तलाश में जुटी है और उस पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है. एसपी ने यह भी बताया कि रोहित गोदारा गैंग के सदस्य वीरेंद्र चारण ने ही इस वारदात की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर ली थी. पूछताछ में सामने आया कि वीरेंद्र चारण ने वीडियो कॉल के जरिए इन चारों आरोपियों को पिस्टल से गोली चलाने का प्रशिक्षण भी दिया था.

बाड़े में किया था अभ्यास: तोमर ने कहा कि पूछताछ में अब तक कई और अहम खुलासे हुए हैं और पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है, ताकि वारदात की साजिश में शामिल हर व्यक्ति को कानून के दायरे में लाया जा सके. उन्होंने बताया कि आरोपी गणपत गुर्जर को वीरेंद्र चारण द्वारा कुछ वीडियो भेजे गए थे. इन वीडियो के आधार पर गणपत ने अपने बाड़े में पिस्टल से अभ्यास किया. यह पिस्टल जीतू चारण ने उसे दी थी.

एसपी ने की अपील: पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो भी बदमाश या गैंगस्टर प्रकार के लोग हैं. उनकी प्रोफाइल देखकर उन्हें फॉलो न करें, उन्हें लाइक न करें. ऐसे लोगों से दूर रहें. यह लोग युवाओं को झूठे सपने दिखाकर इस तरह की हरकतें कराते हैं और उनसे अपना मतलब निकालने के बाद उनसे दूरी बना लेते हैं.