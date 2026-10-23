रमेश पोखरियाल निशंक का बड़ा बयान, कहा- 'मैं साइडलाइन कभी नहीं रहता, मैं मेन लाइन में ही हूं'
बीजेपी नेता रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा जब तक मुझे रहना होगा मैं मेन लाइन में ही रहूंगा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 23, 2026 at 3:29 PM IST
देहरादून: पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इन दिनों सुर्खियों से दूर हैं. पार्टी गतिविधियों में भी रमेश पोखरियाल निशंक को कम ही देखा जाता रहा है. ऐसे में राजनीतिक गलियारों में उन्हें साइडलाइन किये जाने के कयास लगाये जाते रहे हैं. इस पर आज रमेश पोखरियाल निशंक ने जवाब दिया है.
रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा ये साइडलाइन क्या होता है? उन्होंने कहा वे राजनैतिक क्षेत्र में हैं. उन्हें लंबा समय हो गया है. साइडलाइन क्या होता है आजतक उन्हें इसका पता नहीं चला है. उन्होंने कहा मै हमेशा ही मेन लाइन में रहता हूं. रमेश पोखरियाल ने निंशक ने कहा मैं अभी मेन लाइन में हूं.
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बीजेपी नेता रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा जब तक मुझे रहना होगा मैं मेन लाइन में ही रहूंगा, मैं कभी साइडलाइन नहीं जा सकता हैं. रमेश पोखरियाल निशंक का ये जवाब उन लोगों को है जो उनकी पॉलिटिकल पारी पर ब्रेक की बात कर रहे थे. रमेश पोखिरियाल निशंक ने कहा वे अभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं. पार्टी उन्हें जो जिम्मेदारी देती है उसे वे निभाते हैं.
अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी को लेकर चल रही सीबीआई जांच पर भी रमेश पोखरियाल निशंक ने बयान दिया. उन्होंने कहा सब लोगों की अपनी अपनी नजर होती है. सामूहिक नजरिया सही होता है. उन्होंने कहा मामले में सीबीआईव जांच चल रही है. उन्होंने कहा ऐसे में इस पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए.
बता दें रमेश पोखरियाल निशंक की गिनती बीजेपी के दिग्गज नेताओं में होती है. वे 27 जून 2009 से 10 सितंबर 2011 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे. इसके साथ ही वे राज्य में चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और आयुष मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं.
साल 2014 में उन्होंने हरिद्वार लोकसभा से चुनाव लड़ा. जीतकर वे लोकसभा पहुंचे. साल 2019 में वे फिर हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव जीते. इसके बाद उन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी गई. 31 मई 2019 से जुलाई 2021 तक रमेश पोखरियाल निशंक केंद्र सरकार में एचआरडी मिनिस्टर रहे. उन्हीं के कार्यकाल में एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया.
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