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रमेश पोखरियाल निशंक का बड़ा बयान, कहा- 'मैं साइडलाइन कभी नहीं रहता, मैं मेन लाइन में ही हूं'

रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा ये साइडलाइन क्या होता है? उन्होंने कहा वे राजनैतिक क्षेत्र में हैं. उन्हें लंबा समय हो गया है. साइडलाइन क्या होता है आजतक उन्हें इसका पता नहीं चला है. उन्होंने कहा मै हमेशा ही मेन लाइन में रहता हूं. रमेश पोखरियाल ने निंशक ने कहा मैं अभी मेन लाइन में हूं.

बीजेपी नेता रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा जब तक मुझे रहना होगा मैं मेन लाइन में ही रहूंगा, मैं कभी साइडलाइन नहीं जा सकता हैं. रमेश पोखरियाल निशंक का ये जवाब उन लोगों को है जो उनकी पॉलिटिकल पारी पर ब्रेक की बात कर रहे थे. रमेश पोखिरियाल निशंक ने कहा वे अभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं. पार्टी उन्हें जो जिम्मेदारी देती है उसे वे निभाते हैं.

अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी को लेकर चल रही सीबीआई जांच पर भी रमेश पोखरियाल निशंक ने बयान दिया. उन्होंने कहा सब लोगों की अपनी अपनी नजर होती है. सामूहिक नजरिया सही होता है. उन्होंने कहा मामले में सीबीआईव जांच चल रही है. उन्होंने कहा ऐसे में इस पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए.

बता दें रमेश पोखरियाल निशंक की गिनती बीजेपी के दिग्गज नेताओं में होती है. वे 27 जून 2009 से 10 सितंबर 2011 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे. इसके साथ ही वे राज्य में चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और आयुष मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं.