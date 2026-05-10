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रमेश ईनाणी हत्याकांड : 6 माह से फरार 50 हजार का इनामी मुख्य आरोपी रमताराम गिरफ्तार

आरोपी रमताराम ने शूटर मनीष दूबे को फिरौती देकर भाजपा नेता रमेश ईनाणी की हत्या करवाई थी.

थाने में हत्या के आरोपी को ले जाते पुलिसकर्मी
थाने में हत्या के आरोपी रमताराम को ले जाते पुलिसकर्मी (सोशल मीडिया और ईटीवी भारत कोटा)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 10, 2026 at 4:44 PM IST

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चित्तौड़गढ़: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में कुरियर व्यवसायी व भाजपा नेता रमेश ईनाणी हत्याकांड का मुख्य आरोपी 50 हजार का इनामी रमताराम को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया है. वारदात के करीब 6 माह बाद आरोपी को पकड़ा गया है. पूछताछ के लिए उसे कोतवाली थाने लाया गया है. आईजी उदयपुर ने इसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार का इनाम घोषित किया था.

पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि गत 11 नवम्बर को दिन दहाड़े कुरियर व्यवसायी रमेश ईनाणी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने कुछ घंटों में ही शूटर उत्तर प्रदेश निवासी मनीष दूबे को गिरफ्तार कर लिया था. जांच में चित्तौड़गढ़ निवासी रमताराम की संलिप्तता सामने आई थी. आरोपी ने शूटर मनीष दूबे को फिरौती देकर हत्या करवाई थी, तभी से रमताराम फरार चल रहा था.

पढ़ें. चित्तौड़गढ़ में व्यवसायी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, वारदात में प्रयुक्त पिस्टल व तीन जिंदा कारतूस बरामद

रमताराम की गिरफ्तारी पर एसपी ने पहले 25 हजार का इनाम घोषित किया था, जिसे आईजी उदयपुर गौरव श्रीवास्तव ने बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया था. पुलिस तकनीकी और मुखबिर तंत्र से लगातार उसकी तलाश कर रही थी. रविवार को पुलिस को रमताराम के चित्तौड़गढ़ शहर के आस-पास आने की सूचना मिली. इस पर सीआई तुलसीराम के नेतृत्व में टीम गठित कर सूचना का संकलन किया गया. टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पढे़ं. भाजपा नेता रमेश ईनाणी हत्याकांड: शूटर उपलब्ध करवाने का आरोपी भजनाराम गिरफ्तार

रामद्वारे का संत रह चुका है आरोपी : हत्या से पहले रमताराम चित्तौड़गढ़ रामद्वारे का संत था. हत्याकांड में संलिप्तता आते ही आरोपी फरार हो गया था. हत्या के बाद परिजन विवाद के चलते रमताराम पर ही आरोप लगा रहे थे. पुलिस थाने में भी इसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी गई थी. इस मामले में और भी आरोपियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता. पुलिस पहले मनीष दूबे के अलावा सिरोही के समताराम को भी गिरफ्तार कर चुकी है. समताराम पर ही रमताराम से मनीष दूबे की मुलाकात करवाने का आरोप है. फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ में जुटी है.

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RAMESH INANI MURDER CASE
MAIN ACCUSED RAMTARAM ARRESTED
रमेश ईनाणी हत्याकांड
रमेश ईनाणी हत्याकांड का आरोपी
RAMESH INANI MURDER ACCUSED ARREST

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