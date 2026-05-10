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रमेश ईनाणी हत्याकांड : 6 माह से फरार 50 हजार का इनामी मुख्य आरोपी रमताराम गिरफ्तार

थाने में हत्या के आरोपी रमताराम को ले जाते पुलिसकर्मी ( सोशल मीडिया और ईटीवी भारत कोटा )