रमेश ईनाणी हत्याकांड : 6 माह से फरार 50 हजार का इनामी मुख्य आरोपी रमताराम गिरफ्तार
आरोपी रमताराम ने शूटर मनीष दूबे को फिरौती देकर भाजपा नेता रमेश ईनाणी की हत्या करवाई थी.
Published : May 10, 2026 at 4:44 PM IST
चित्तौड़गढ़: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में कुरियर व्यवसायी व भाजपा नेता रमेश ईनाणी हत्याकांड का मुख्य आरोपी 50 हजार का इनामी रमताराम को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया है. वारदात के करीब 6 माह बाद आरोपी को पकड़ा गया है. पूछताछ के लिए उसे कोतवाली थाने लाया गया है. आईजी उदयपुर ने इसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार का इनाम घोषित किया था.
पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि गत 11 नवम्बर को दिन दहाड़े कुरियर व्यवसायी रमेश ईनाणी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने कुछ घंटों में ही शूटर उत्तर प्रदेश निवासी मनीष दूबे को गिरफ्तार कर लिया था. जांच में चित्तौड़गढ़ निवासी रमताराम की संलिप्तता सामने आई थी. आरोपी ने शूटर मनीष दूबे को फिरौती देकर हत्या करवाई थी, तभी से रमताराम फरार चल रहा था.
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रमताराम की गिरफ्तारी पर एसपी ने पहले 25 हजार का इनाम घोषित किया था, जिसे आईजी उदयपुर गौरव श्रीवास्तव ने बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया था. पुलिस तकनीकी और मुखबिर तंत्र से लगातार उसकी तलाश कर रही थी. रविवार को पुलिस को रमताराम के चित्तौड़गढ़ शहर के आस-पास आने की सूचना मिली. इस पर सीआई तुलसीराम के नेतृत्व में टीम गठित कर सूचना का संकलन किया गया. टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
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रामद्वारे का संत रह चुका है आरोपी : हत्या से पहले रमताराम चित्तौड़गढ़ रामद्वारे का संत था. हत्याकांड में संलिप्तता आते ही आरोपी फरार हो गया था. हत्या के बाद परिजन विवाद के चलते रमताराम पर ही आरोप लगा रहे थे. पुलिस थाने में भी इसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी गई थी. इस मामले में और भी आरोपियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता. पुलिस पहले मनीष दूबे के अलावा सिरोही के समताराम को भी गिरफ्तार कर चुकी है. समताराम पर ही रमताराम से मनीष दूबे की मुलाकात करवाने का आरोप है. फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ में जुटी है.