ETV Bharat / state

भाजपा नेता रमेश ईनाणी हत्याकांड: शूटर उपलब्ध करवाने का आरोपी भजनाराम गिरफ्तार

हत्याकांड मामले में आरोपी रमताराम फरार है. उसने अग्रिम जमानत का आवेदन किया था, लेकिन कोर्ट ने रद्द कर दिया था.

Bhajan Ram in police custody
पुलिस गिरफ्त में भजनराम (ETV Bharat Chittorgarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 8, 2026 at 8:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्तौड़गढ़: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में करीब डेढ़ माह पूर्व भाजपा नेता एवं कुरियर व्यवसाई रमेश ईनाणी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी भजनराम को गिरफ्तार किया है. भजनाराम पर हत्या के मामले में रामद्वारा के संत रमताराम को शूटर उपलब्ध कराने का आरोप है. फिलहाल रमताराम पुलिस गिरफ्त से दूर है.

चित्तौड़गढ़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरितासिंह ने बताया कि शहर में गत वर्ष 11 नवंबर को स्कूटी पर जा रहे कुरियर व्यवसाई रमेश ईनाणी की दिनदहाड़े महाराणा प्रताप सेतू मार्ग पर गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. बाइक पर आए एक व्यक्ति ने गोली मार कर ईनाणी की हत्या कर दी थी. इस पर पुलिस ने उत्तरप्रदेश के वाराणसी निवासी मनीष कुमार उर्फ कमल पुत्र हीरालाल दूबे को गिरफ्तार कर लिया था. इससे वारदात के संबंध में विस्तृत पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया था.

पढ़ें: ईनाणी हत्याकांड: नामजद आरोपी रमताराम और भजनाराम का रामस्नेही संप्रदाय से निष्कासन, जानिए साजिश और विवाद की वजह...

उन्होंने बताया कि इस मामले में मृतक के परिजनों ने अपनी रिपोर्ट में बूंदी रोड स्थित रामद्वारा के रमताराम पर संदेह व्यक्त किया था. वहीं पुलिस ने मनीष दूबे से अनुसंधान किया. इसमें भजनाराम के रमताराम को शूटर उपलब्ध करवाने का आरोप है. इस पर पुलिस ने पाली जिले के बाली निवासी भजनराम गुरु पुत्र मोहनराम को भी नामजद कर लिया था. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गुरुवार रात को कोतवाली पुलिस ने आरोपी भजनराम को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब इससे पूछताछ में जुटी है.

पढ़ें: चित्तौड़गढ़ में व्यवसायी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, वारदात में प्रयुक्त पिस्टल व तीन जिंदा कारतूस बरामद

रमताराम का जमानत आवेदन खारिज: इधर, जानकारी में सामने आया कि गिरफ्तारी की आहट के बाद आरोपी रमताराम फरार हो गया था. इसके कुछ समय बाद उसने कोर्ट में अग्रिम जमानत का आवेदन किया. लेकिन पुलिस ने रमेश ईनाणी और रमताराम के बीच चल रहे जमीन विवाद, शूटर तक पैसा अलग-अलग खातों से ट्रांसफर करने, कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन सहित अन्य डिजिटल सबूत आदि की जानकारी देने पर न्यायालय ने जमानत आवेदन रद्द कर दिया था. रमताराम गत 24 नवंबर से फरार है. पुलिस ने रमताराम के पुश्तैनी मकान मध्यप्रदेश के इंदौर और उसके रिश्तेदारों के यहां पर भी दबिश दी, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा.

पढ़ें: भाजपा नेता की हत्या के विरोध में बंद रहा चित्तौड़गढ़, कलक्ट्रेट में शव के साथ प्रदर्शन

जेल से गिरफ्तार कर फिर लिया रिमांड: इधर, जानकारी में सामने आया कि पुलिस ने फायरिंग के आरोपित मनीष दूबे को रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया था. लेकिन अनुसंधान में जरूरत होने पर तीन दिन पूर्व जिला जेल से एक बार फिर मनीष दूबे को गिरफ्तार कर पुलिस टीम वाराणसी पहुंची. वहां से आने के बाद गुरुवार को भजनाराम को गिरफ्तार किया.

TAGGED:

RAMESH INANI MURDER CASE UPDATE
ACCUSED OF PROVIDING SHOOTER NABBED
ACCUSED ABSCONDING AFTER MURDER
MORE ARREST IN INANI MURDER CASE
RAMESH INANI MURDER CASE UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.