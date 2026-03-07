ETV Bharat / state

रमजान में इबादत के साथ सेहत की हिफाजत भी जरूरी: डॉ. मोहसिन वली ने दी अहम सलाह

रमज़ान का महीना केवल भूखा-प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह सब्र, अनुशासन और आत्मसंयम की शिक्षा देता है.

रोज़ा और सेहत का संतुलन
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 7, 2026 at 9:49 AM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, जिसमें रोजेदार रोजा रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं. इस दौरान गर्मियां भी लगातार बढ़ रही हैं, जिससे खासकर फील्ड या धूप में काम करने वाले लोगों के सामने डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) की समस्या का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा रमजान में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है, इस बारे में मशहूर चिकित्सक डॉक्टर मोहसिन वली ने अहम सलाह दी है. डॉक्टर मोहसिन वली देश के जाने-माने चिकित्सकों में से एक हैं. उन्हें चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है.

डॉक्टर मोहसिन वली का कहना है कि रमज़ान के दौरान अक्सर लोगों को रोज़ा खोलने के बाद बहुत ज़्यादा प्यास लगती है. इसलिए इफ्तार और सहरी के समय पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बेहद ज़रूरी है, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो. उनके मुताबिक रोज़ा खोलते समय हल्का और संतुलित भोजन करना चाहिए. खजूर से इफ्तार करना सुन्नत भी है और स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. इसके साथ ही फल, अंजीर और अन्य प्राकृतिक खाद्य पदार्थ शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं.

डॉ. मोहसिन वली, पूर्व राष्ट्रपति के चिकित्सक (ETV Bharat)

रोजदारों केलिए सलाह: डॉक्टर मोहसिन वली बताते हैं कि अक्सर देखा गया है कि जब रमज़ान के लगभग पंद्रह रोज़े पूरे हो जाते हैं, तो रोज़ेदारों के शरीर में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं. उनके अनुसार इस समय तक शरीर रोज़े के नियमों के अनुसार खुद को ढालना शुरू कर देता है. कई लोगों के पाचन तंत्र में सुधार देखा जाता है, शरीर हल्का महसूस होने लगता है और खान-पान के अनुशासन का सकारात्मक असर भी दिखाई देने लगता है. हालांकि डॉक्टर यह भी कहते हैं कि यह तभी संभव है जब रोज़ेदार संतुलित भोजन करें और बहुत ज़्यादा तली-भुनी या मीठी चीज़ों से परहेज़ करें.

मेहनत करने वाले लोगों के लिए सलाह: जो लोग दिनभर मेहनत या शारीरिक काम करते हैं, उन्हें रोज़े के दौरान ज़्यादा थकान और प्यास महसूस हो सकती है. ऐसे लोगों को सहरी में ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देती रहें, जैसे फल, सूखे मेवे और हल्का लेकिन पौष्टिक भोजन. इसके साथ ही डॉक्टरों का यह भी कहना है कि इफ्तार के तुरंत बाद बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, बल्कि धीरे-धीरे और संतुलित मात्रा में भोजन करना चाहिए.

