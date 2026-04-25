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रामदास आठवले की पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर लड़ने की मांग की

आठवले ने कहा, उनकी पार्टी वंचित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग की आवाज है.

रामदास आठवले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया
रामदास आठवले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 3:00 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: रामदास आठवले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए काम शुरू कर दिया है. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की है.

लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में आठवले ने कहा कि उनकी पार्टी जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत कर रही है और ब्लॉक स्तर तक विस्तार किया जा रहा है, ताकि वंचित, दलित और पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग की आवाज को मजबूती से उठाया जा सके.

रामदास आठवले (Photo Credit : ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में आरपीआई एक महत्वपूर्ण घटक दल है, जो उत्तर प्रदेश में भी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है, इसके लिए 25 सीटों की मांग रखी गई है, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जनसभा और रैली का आयोजन होगा, जिसमें 1 लाख लोगों के आने की संभावना है.


महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक को लेकर आठवले ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों ने महिलाओं के हितों के खिलाफ काम किया है और विधेयक का विरोध कर उनके विकास में बाधा डाली है.

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर भी हमला करते हुए आठवले ने कहा कि वह मुलायम सिंह यादव के सिद्धांतों से भटक चुके हैं और महिला आरक्षण बिल का विरोध उनके लिए राजनीतिक रूप से नुकसानदेह साबित होगा. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव उनके मित्र हैं.

आठवले ने दलित वोट बैंक को लेकर भी बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि यह धारणा गलत है कि दलित वोट पूरी तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ है, उत्तर प्रदेश में बसपा की वर्तमान राजनीतिक स्थिति इसका प्रमाण है कि दलित समाज नए विकल्प की तलाश में है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पवन भाई गुप्ता ने कहा कि आरपीआई अपनी मांगों को मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखेगी, उन्होंने भरोसा जताया कि गठबंधन के तहत सम्मानजनक सीटें मिलेंगी.

इसके अलावा आठवले ने चुनाव सुधार की बात करते हुए मतदान को अनिवार्य बनाने की मांग की है, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में 91 प्रतिशत मतदान हुआ है, ऐसे में 100 प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए.

महाराष्ट्र में ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य करने के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी, आठवले ने कहा कि भाषा सीखना अच्छी बात है, लेकिन इसे अनिवार्य बनाकर लाइसेंस रद्द करना उचित नहीं है, क्योंकि उत्तर भारत के लोग बड़ी संख्या में रोजगार के लिए महाराष्ट्र मे रहते हैं.

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