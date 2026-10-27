'गठबंधन में मिले 10 सीटें, नहीं तो अकेले लड़ेंगे 25 पर'
यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर RPI की बड़ी मांग.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 7:35 PM IST
लखनऊ: मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री डॉ. रामदास आठवले ने मंगलवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेस की. उन्होंने कहा कि मैं तीसरी बार राज्यसभा सांसद हूं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए हमारी पार्टी ने जमकर तैयारी की है. संगठन बहुत मजबूत हो गया है. अब हमारी भारतीय जनता पार्टी से मांग है कि कम से कम 10 सीटें गठबंधन के तहत हमें उत्तर प्रदेश में दे. इसे लेकर प्रभारी विनोद तावड़े से भी बात करेंगे.
बात से बनेगी बात: रामदास आठवले ने कहा कि तावड़े महाराष्ट्र से ही हैं, इसलिए मेरा उनसे संपर्क है. गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे. कम से कम पांच से आठ सीटें तो उत्तर प्रदेश में मिलनी ही चाहिए, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर बात नहीं बनती है तो हम अकेले 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने पार्टी की ओर से सहकारिता भवन में आयोजित पदाधिकारी समीक्षा बैठक में शिरकत की. पार्टी की प्रगति और आगामी चुनावी रणनीतियों को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. समीक्षा बैठक की अध्यक्षता पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष पवन भाई गुप्ता ने की.
उत्तर प्रदेश में बढ़ते जनाधार के आधार पर भाजपा शीर्ष नेतृत्व से 10 सीटों की मांग है. पार्टी का मानना है कि उत्तर प्रदेश में शोषित व वंचित वर्ग का एक बड़ा जनाधार आरपीआई के साथ जुड़ा है, इसलिए 10 सीटों पर आरपीआई प्रत्याशियों के उतरने से गठबंधन को प्रदेश में प्रचंड विजय हासिल होगी. हालांकि आरपीआई एनडीए गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ने की प्राथमिक इच्छा रखती है, लेकिन यदि किसी कारणवश गठबंधन के अंतर्गत पार्टी की इस न्यायसंगत 10 सीटों की मांग पर सहमति नहीं बन पाती है तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों पर पूरी मजबूती के साथ स्वतंत्र रूप से अपने अधिकृत प्रत्याशी मैदान में उतारेगी.- डॉ. रामदास आठवले, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष
रामदास आठवले ने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से जातीय जनगणना की बात कर रहे थे लेकिन जब तक कांग्रेस की सरकार रही, कभी जातीय जनगणना नहीं हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जातीय जनगणना कराई अब वोट चोरी का जो मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं वह भी सही नहीं है. जब निर्वाचन आयोग साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहता है तो नहीं कर पाते हैं.
यह भी पढ़ें: पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप सपा में शामिल; अखिलेश यादव बोले- "हमें प्रिपेड पार्टियों से भी सावधान रहना पड़ेगा..."