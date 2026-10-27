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'गठबंधन में मिले 10 सीटें, नहीं तो अकेले लड़ेंगे 25 पर'

यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर RPI की बड़ी मांग ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री डॉ. रामदास आठवले ने मंगलवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेस की. उन्होंने कहा कि मैं तीसरी बार राज्यसभा सांसद हूं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए हमारी पार्टी ने जमकर तैयारी की है. संगठन बहुत मजबूत हो गया है. अब हमारी भारतीय जनता पार्टी से मांग है कि कम से कम 10 सीटें गठबंधन के तहत हमें उत्तर प्रदेश में दे. इसे लेकर प्रभारी विनोद तावड़े से भी बात करेंगे.

'गठबंधन में मिले 10 सीटें, नहीं तो अकेले लड़ेंगे 25 पर' (Video Credit: ETV Bharat) बात से बनेगी बात: रामदास आठवले ने कहा कि तावड़े महाराष्ट्र से ही हैं, इसलिए मेरा उनसे संपर्क है. गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे. कम से कम पांच से आठ सीटें तो उत्तर प्रदेश में मिलनी ही चाहिए, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर बात नहीं बनती है तो हम अकेले 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने पार्टी की ओर से सहकारिता भवन में आयोजित पदाधिकारी समीक्षा बैठक में शिरकत की. पार्टी की प्रगति और आगामी चुनावी रणनीतियों को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. समीक्षा बैठक की अध्यक्षता पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष पवन भाई गुप्ता ने की.

