रमजान 2026; लखनऊ में रौनक बढ़ी, चौक-नक्खास समेत तमाम बाजार गुलजार

मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली के अनुसार 18 फरवरी को चांद दिखाई देने की संभावना है.

बाजार में दिखने लगी रमजान की रौनक.
बाजार में दिखने लगी रमजान की रौनक. (Photo Credit : ETV Bharat)
लखनऊ : रमजानुल मुबारक का पहला रोज़ा 19 या 20 फरवरी को हो सकता है. 18 फरवरी को चांद दिखाई देने की संभावना है. इसके बाद रात से ही तरावीह की नमाज़ शुरू हो जाएगी और पहला रोजा 19 फरवरी को रखा जाएगा. चांद नजर न आने की दशा में पहला रोजा 20 फरवरी को होगा. रमजान की आहट के साथ ही लखनऊ में इबादत, रौनक और भाईचारे का माहौल बनता नजर आ रहा है. प्रशासन और धर्मगुरुओं की संयुक्त पहल से इस पवित्र महीने को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से मनाने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं.

रमजान 2026; लखनऊ में रौनक बढ़ी. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)

रमजान की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट व अन्य विभागों के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को ईदगाह लखनऊ में हुई. बैठक की अध्यक्षता मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने की. फिरंगी महली ने पवित्र महीने में पूरे शहर, विशेषकर मुस्लिम बहुल इलाकों ऐशबाग, बिल्लौचपुरा, अकबरी गेट, नक्खास, मौलवीगंज, गोलागंज, अमीनाबाद कसाईबाड़ा, मछली मुहाल, हुसैनाबाद, डालीगंज, खदरा और खुर्रम नगर में सुरक्षा, सफाई और यातायात की समुचित व्यवस्था की मांग रखी.

बाजार में दिखने लगी रमजान की रौनक.
बाजार में दिखने लगी रमजान की रौनक. (Photo Credit : ETV Bharat)



मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि इफ्तार, तरावीह और सेहरी के समय बिजली कटौती न हो तथा सेहरी के दौरान अतिरिक्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. ईदगाह की जामा मस्जिद में तरावीह की सबसे बड़ी जमात रात 7:45 बजे से होगी. जिसमें पांच पारे सुनाए जाएंगे. इसके मद्देनज़र सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने पर बल दिया गया. ईदगाह में महिलाओं के लिए भी तरावीह की नमाज़ की विशेष व्यवस्था की गई है.

बाजार में दिखने लगी रमजान की रौनक.
रमजान के लिए बाजार गुलजार. (Photo Credit : ETV Bharat)


डीसीपी पश्चिमी विश्वजीत श्रीवास्तव ने आश्वासन दिया कि इस वर्ष व्यवस्थाएं पहले से बेहतर की जाएंगी. अमन-शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. एडीसीपी पश्चिमी धनंजय सिंह ने पुलिस की तैयारियों की जानकारी साझा की. सिटी मजिस्ट्रेट ज्ञान चन्द्र गुप्ता और अन्य विभागों के अधिकारियों ने सहयोग का भरोसा दिलाया. मौलाना ने अवाम से अपील की कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और शांति व भाईचारा बनाए रखें.

रमजान के लिए खरीदारी तेज.
रमजान के लिए खरीदारी तेज. (Photo Credit : ETV Bharat)
रमजान हेल्पलाइन का शुभारंभ : दारुल उलूम फरंगी महल में “रमजान हेल्पलाइन” का उद्घाटन किया गया. इस अवसर पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि रोज़ा और अन्य इबादतों की सही अदायगी के लिए मसायल (धार्मिक प्रश्नों) की जानकारी आवश्यक है. वर्ष 2002 में उनके वालिद मौलाना अहमद मियां फरंगी महली की निगरानी में यह हेल्पलाइन शुरू की गई थी. इसके माध्यम से रोज़ा, नमाज़, ज़कात, सदका-ए-फित्र, तरावीह, इफ्तार और सेहरी से जुड़े सवालों के जवाब उलमा के पैनल द्वारा दिए जाते हैं. हेल्पलाइन प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक सक्रिय रहेगी. संपर्क के लिए मोबाइल नंबर: 9415023970, 9335929670, 9415102947, 7007705774, 9140427677. वेबसाइट: www.farangimahal.in ई-मेल: ramzanhelpline2005@gmail.com




चौक, नक्खास समेत तमाम बाजारों में रौनक ; रमजान की आहट के साथ ही लखनऊ का चौक और नक्खास बाजार गुलजार हो उठा है. अकबरी गेट इलाके में कश्मीरी चाय की दुकानों पर भीड़ उमड़ने लगी है. कश्मीरी चाय विक्रेता साबिर अली ने बताया कि इफ्तार के बाद उनकी दुकान पूरी रात चलती है. गुलाबी रंग की यह खास चाय कश्मीर के विशेष मसालों से तैयार की जाती है, जिसे लोग मलाई के साथ बड़े चाव से पीते हैं. इसी तरह रहीम की निहारी, इदरीश की बिरयानी और टुंडे कबाबी रमजान में खास आकर्षण बने रहते हैं. खरीदारी के लिए नक्खास और अमीनाबाद बाजार में कपड़ों और इफ्तारी के सामान की खरीदारी तेज हो गई है. खजूर की कीमतों में भी उछाल आया है. व्यापारियों के अनुसार प्रति किलो खजूर पर लगभग 100 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है.




संपादक की पसंद

